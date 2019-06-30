«Я не собираюсь изображать из себя эксперта»: Елена Ханга рассказала о своей роли в новой передаче на эстонском телевидении

Вчера, 29 июня, в Доме телевидения в Таллинне должна была состояться пресс-конференция с Еленой Хангой, посвященная выходу новой передачи «Своя правда», которую будут вести две Елены: Ханга и Поверина. Но из всех возможных изданий пришел только репортер портала Limon.ee и пресс-конференция превратилась в маленькое импровизированное интервью. Как позже мне объяснила главный редактор ETV+ Екатерина Таклая, так получилось из-за того, что в четверг уже состоялась встреча Елены с поклонниками, на которую пришли и многие заинтересованные журналисты.
Сначала я немного пообщалась с главным редактором телеканала ETV+ Екатериной Таклая. Идея передачи родилась зимой. Тогда Екатерина встретилась с Еленой Повериной и они обсуждали всевозможные варианты сотрудничества. Екатерина мечтала включить в программу телеканала ток-шоу, в котором бы обсуждались социальные темы, но, чтобы оно отличалось от других похожих эстонских проектов тем, что в студии ETV+ эти темы обсуждали бы реальные люди, которые могли бы поделиться своими проблемами. Обычно в Эстонии в подобные ток-шоу приглашают экспертов, политиков и журналистов, которые что-то обсуждают, а Екатерине хотелось добавить человечности в этот проект и приглашать самих героев историй в студию. Тогда им удалось выйти на Елену Хангу и начать переговоры о сотрудничестве.
Как раз вчера в студии начались съемки первых выпусков. Первый раз передача выйдет в эфир 2 сентября после выпуска «Актуальной камеры» в 20.25 и будет выходить по понедельникам. Повтор передачи можно будет посмотреть по воскресеньям до выпуска «Актуальной камеры».
Темы первых передач, которые гости будут обсуждать в студии, – это темы, которые касаются жизни всех людей, живущих в Эстонии: серопаспортники, мигранты в Эстонии, в том числе из Украины и отъезд абитуриентов за рубеж.
Елена Ханга будет приезжать в Таллинн примерно раз в месяц на съемки передач.
После беседы с Екатериной Елена Ханга дала небольшое интервью порталу Limon.ee.
- В конце 90-ых и начале 2000-ых вы вели очень популярные передачи «Про это» и «Принцип домино», потом пропали с телеэкранов. Расскажите, чем вы сейчас занимаетесь в России?
- В последние годы приоритетом для меня была дочь. Она занимается теннисом и это занимает много времени. Каждое утро я ее отвожу на первую тренировку, потом в школу, после – на вторую и третью тренировку, дальше репетиторы. Особенно последние годы были очень загруженными. А ведь помимо такой рутины есть еще и соревнования, на которые тоже надо ездить, а это, как минимум, неделя. Поэтому ни о каких серьезных договоренностях не могло быть и речи. В последние годы я появлялась в разных передачах и телевизионных проектах, например, у Андрея Малахова, у Дмитрия Шепелева, у Елены Малышевой и у Юлии Меньшовой, но это были разовые появления.
Кроме того, недавно я заинтересовалась проектом «Золотая черепаха». Это фонд защиты дикой природы, который делает очень благородные вещи. Они устраивают потрясающие выставки дикой природы по всему миру. В Москве я посетила выставку, в которой приняли участие более 1000 фотографов из 100 стран, а деньги от продажи этих фотографий идут на помощь больным детям – уже помогли 43 детям с оплатой сложных операций. Недавно я предложила, и мы повезли выставку в ООН, что стало для нас очень большой честью. В скором времени хотим повезти эту выставку в Китай.
Я очень люблю джаз. Сейчас мы организовываем джазовый конкурс импровизации. Не так, что кто-то приехал, выступил, и все похлопали. Это будет многоступенчатый процесс, потому что сначала мы объявляем всемирный конкурс в интернете, люди присылают нам видео на 2-3 минуты, где они играют на инструментах. Затем наше обожаемое жюри во главе с джазовым дирижером человеком-легендой Анатолием Кроллом, отсматривает весь материал и лучших мы приглашаем приехать на конкурс, где уже будет проходить в течение трех дней фестиваль импровизации, то есть оценивается не умение играть, а умение слушать другого человека. С помощью Министерства культуры мы планируем провести этот фестиваль в Калининграде, недалеко от вас.
Так что теперь у меня много разных увлечений, поскольку моя дочь оканчивает школу и поступает в университет, скорее всего куда-то уедет. Я понимаю, что у меня освобождаются руки и я приняла предложение Елены Повериной делать ток-шоу и приезжать сюда, потому что это безумной, на мой взгляд, интересно.
- Как в России отнеслись к тому, что вы будете работать на эстонском телевидении?
- Ну, во-первых, в России об этом еще не знают, а во-вторых, что в этом такого? Судя по Facebook, всем очень понравилась эта идея.
- Как вы планируете вникать в жизнь Эстонии, ведь не живя здесь довольно сложно понять, почему, например, серые паспорта являются проблемой.
- Для этого у меня есть соведущая Елена Поверина, которая очень хорошо знает Эстонию, потому что она местная и я не собираюсь изображать из себя эксперта. Я, скорее, буду задавать вопросы как иностранец, как человек, который не понимает и очень хочет понять, почему русскоязычное население не может просто выучить государственный язык. Если вы тут родились, то это не так сложно, это будет сложно человеку, который, скажем, всю жизнь прожил в Москве и переехал сюда. И тогда Лена мне все очень подробно объяснила, все за и против. В этой передаче я хочу, как раз, задавать вопросы, которые бы задал любой иностранец.
- Узнают ли вас на улице в Таллинне?
- Был один очень трогательный случай. Мы зашли в кафе при гостинице Олимпия и кассирша спросила, можно ли со мной сфотографироваться и добавила: «Вы ведь та женщина, которую мама запрещала смотреть».
А другая женщина меня спросила: «Я вас правильно узнала?» Так что, иногда узнают и это приятно.