«Я не собираюсь изображать из себя эксперта»: Елена Ханга рассказала о своей роли в новой передаче на эстонском телевидении

Я очень люблю джаз. Сейчас мы организовываем джазовый конкурс импровизации. Не так, что кто-то приехал, выступил, и все похлопали. Это будет многоступенчатый процесс, потому что сначала мы объявляем всемирный конкурс в интернете, люди присылают нам видео на 2-3 минуты, где они играют на инструментах. Затем наше обожаемое жюри во главе с джазовым дирижером человеком-легендой Анатолием Кроллом, отсматривает весь материал и лучших мы приглашаем приехать на конкурс, где уже будет проходить в течение трех дней фестиваль импровизации, то есть оценивается не умение играть, а умение слушать другого человека. С помощью Министерства культуры мы планируем провести этот фестиваль в Калининграде, недалеко от вас.

Так что теперь у меня много разных увлечений, поскольку моя дочь оканчивает школу и поступает в университет, скорее всего куда-то уедет. Я понимаю, что у меня освобождаются руки и я приняла предложение Елены Повериной делать ток-шоу и приезжать сюда, потому что это безумной, на мой взгляд, интересно.

- Как в России отнеслись к тому, что вы будете работать на эстонском телевидении?

- Ну, во-первых, в России об этом еще не знают, а во-вторых, что в этом такого? Судя по Facebook, всем очень понравилась эта идея.

ФОТО: Vladislava Snurnikova

- Как вы планируете вникать в жизнь Эстонии, ведь не живя здесь довольно сложно понять, почему, например, серые паспорта являются проблемой.

- Для этого у меня есть соведущая Елена Поверина, которая очень хорошо знает Эстонию, потому что она местная и я не собираюсь изображать из себя эксперта. Я, скорее, буду задавать вопросы как иностранец, как человек, который не понимает и очень хочет понять, почему русскоязычное население не может просто выучить государственный язык. Если вы тут родились, то это не так сложно, это будет сложно человеку, который, скажем, всю жизнь прожил в Москве и переехал сюда. И тогда Лена мне все очень подробно объяснила, все за и против. В этой передаче я хочу, как раз, задавать вопросы, которые бы задал любой иностранец.

- Узнают ли вас на улице в Таллинне?

- Был один очень трогательный случай. Мы зашли в кафе при гостинице Олимпия и кассирша спросила, можно ли со мной сфотографироваться и добавила: «Вы ведь та женщина, которую мама запрещала смотреть».