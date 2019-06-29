Галерея: марафонцы пробегут более 300 километров от Мунамяги до Пирита

Марафонцы пробегут мимо Рыуге, Отепяа, Элва, Тарту, Паламусе, Поркуни, Тапа, Лехтсе, Янеда, Кырвемаа, Раасику, Маарду и финишируют в столичном районе Пирита.

Длина маршрута уникальной эстафеты Tipust Topini составляет 335 километров.

В эстафете принимают участие команды по 10 человек, каждый из которых бежит по маршруту 3 раза.

Длина каждого этапа примерно 8-15 километров, а общая дистанция, которую пробегает каждый участник – 25-40 километров. Пока один участник бежит, его команда добирается до следующего пункта на машине. Там участники меняются.

Интересно то, что это не соревнование, а команды – не конкуренты. Цель этого марафона – вдохновить людей двигаться и во время бега посещать самые красивые места Эстонии.