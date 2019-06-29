Вечное «проклятие»: исправить главную проблему смартфонов невозможно

Однако все современные телефоны сопровождает главная беда, которую инженеры решить не в состоянии – слабые аккумуляторы. Из-за этого мы вынуждены пользоваться внешними батареями, чтобы помочь мобильному устройству "прожить" хотя бы до конца дня.

Причем, так было не всегда. В начале XXI века телефоны обладали фантастическим временем автономной работы, которое порой длилось несколько недель без необходимости подзарядки. Современные смартфоны уже многократно обошли по мощности популярную Nokia 3310, однако, почему теперь батареи разряжаются так быстро?

Директор Аргоннской национальной лаборатории (старейший национальный исследовательский центр Министерства энергетики США) Венкат Шринивас, который является экспертом в области аккумуляторных технологий, ответил на этот волнующий всех пользователей мобильных устройств вопрос. Объясняется проблема достаточно просто: закон Мура просто опередил технологию аккумуляторов. Это означает, что наши смартфоны стали мощнее, но их производительность начала требовать больше емкости от аккумуляторов, которые развиваются крайне медленно и не поспевают за мобильными устройствами.

Person Charging His Mobilephone Смартфон. Иллюстративное фото. ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov

Нельзя сказать, что технологии не развиваются. За последние несколько лет плотность батарей была увеличена за счет сокращения внутренних компонентов. Однако стремительный рост изменения в плотности аккумуляторов повлиял на их безопасность – портативные источники энергии начали самовоспламеняться из-за нагрева, вызывая пожары. Ежегодно появляются новости о том, как очередной смартфон устроил пожар. "Это все из-за несовершенства аккумуляторных технологий", – объясняет Шринивас.

Аккумуляторы современных смартфонов создаются с использованием лития в купе с электролитом на основе полимерных материалов, использующиеся с начала 90-х годов, и на сегодняшний день был достигнут предел этой технологии. Конечно, есть надежда на будущее. Исследователи уже изучают новые технологии, вроде твердотельных аккумуляторов, которые предложат больший уровень емкости для мобильных устройств будущего, а также сделать их более безопасными.