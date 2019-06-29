Спустя семь лет после смерти Уитни Хьюстон вышла ее новая песня

Оригинал композиции был выпущен ещё в 1986 году, а спустя четыре года Хьюстон записала свою версию композиции. Трек должен был попасть в её третий альбом — I’m Your Baby Tonight (1990). Её оригинальный кавер — Higher Love — впоследствии был выпущен только в качестве бонусного трека в японской версии альбома. Певица исполняла её вживую во время тура по стране в 1990 году.