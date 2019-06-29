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Спустя семь лет после смерти Уитни Хьюстон вышла ее новая песня

New York 2012-02-11 NEW YORK, NY - AUGUST 24: *** EXCLUSIVE *** Singer Whitney Houston films the video for her song "Million Dollar Bill" in New York City on August 24, 2009. Photo: Frank Micelotta / Picturegroup / SCANPIX / kod 10334 ***BETALBILD***

ФОТО: Frank Micelotta / PICTUREGROUP / SCANPIX / PICTUREGROUP

Спустя семь лет после смерти Уитни Хьюстон вышла новая песня в её исполнении — это кавер-версия на песню Higher Love британского музыканта Стива Уинвуда. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на журнал Rolling Stone.

Оригинал композиции был выпущен ещё в 1986 году, а спустя четыре года Хьюстон записала свою версию композиции. Трек должен был попасть в её третий альбом — I’m Your Baby Tonight (1990). Её оригинальный кавер — Higher Love — впоследствии был выпущен только в качестве бонусного трека в японской версии альбома. Певица исполняла её вживую во время тура по стране в 1990 году.

Напомним, Хьюстон скончалась в феврале 2012 года в США в возрасте 48 лет. Её тело было найдено в ванной в гостиничном номере. По версии следователей, она умерла из-за острой сердечной недостаточности, вызванной употреблением кокаина.

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