Сб, 29.06.2019
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  • Максим Фадеев впервые рассказал об интимных отношениях с Ольгой Серябкиной

Максим Фадеев впервые рассказал об интимных отношениях с Ольгой Серябкиной

Максим Фадеев и Ольга Серябкина

ФОТО: Скриншот с Instagram

Слухи о романе продюсера Максима Фадеева и его подопечной Ольги Серябкиной ходят уже давно. Недавно экс-солистка группы Serebro подтвердила этот факт. Музыкант решил не отставать и дал свои комментарии на этот счет, пишут Дни.ру.

Композитор опубликовал новое видео с концерта в своем Instagram-аккаунте. Пользователи сети, пользуясь случаем, тут же завалили его вопросами об отношениях с певицей. "В связи с последними событиями, как вам Ольга Серябкина в плане секса?", – поинтересовался подписчик.

Многие начали высказывать свое мнение о романе музыкантов в негативном ключе. "Ненавижу вас и Серябкину! Достаточно слышала про вас от Лены!", "Не говорите, что Серябкина любит вас за красивые глаза!", "Вроде бы мужчина, а ведете себя, как тряпка. Рассказали бы всю правду!", – негодовали взбешенные критики.

Некоторые вспомнили, что продюсер в законном браке. Они прониклись к его супруге искренним сожалением.

"Жаль жену Фадеева, которая все это слышит и видит по поводу Серябкиной. Хочется пожелать ей сил!",

– посочувствовал поклонник.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сам композитор в письменную перепалку решил не встпупать и доказывать что-то, видимо, не собирался. Он ответил лишь дозвонившему до него журналисту из "Комсомольской правды".

Максима Александровича эти слухи возмутили и он заявил, что не собирается комментировать эту грязь. Также музыкант добавил, что он семейный человек, и не должен реагировать на провокации.

Напомним, на днях экс-солистка группы Serebro Елена Темникова рассказала, как все было на самом деле. Она утверждает, что роман между продюсером Фадеевым и певицей Серябкиной действительно был.

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