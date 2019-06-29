В Таллинне открывается магазин, торгующий коноплей

Да, вы верно прочитали. Это магазин, который продает коноплю. Дело в том, что в продаже нет конопли, вызывающей эйфорию, а только CBD - медицинская, которая полезна для человеческого организма.

В последние годы во всем мире CBD-изделия из конопли стали очень популярны именно благодаря тому, что оно подходит тем, кто предпочитает натуральные продукты, и для облегчения симптомов различных болезней.

Каннабидиол (КБД, CBD) — один из как минимум 113 каннабиоидов, обнаруженных в конопле.

Товары Cbweed на 100 процентов натуральные и очень высокого качества, подходят веганам.