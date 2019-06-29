Мария Шарапова показала роскошный дом в Лос-Анджелесе

К созданию дома мечты спортсменка подошла с энтузиазмом. Вместе с архитектором Грантом Киркпатриком она разработала не только внешний вид здания, но и интерьер каждой комнаты. «Я была одержима процессом создания этого дома, могла прямо с самолета, вернувшись с турнира, поехать на стройку, или в офис архитекторов, или на мебельную фабрику. Это был мой проект, и я не хотела делегировать даже часть ее кому бы то ни было», — говорила Мария.

Недавно уроженка города Нягань завершила строительство своей резиденции и пригласила журналистов оценить ее дизайнерский вкус. Роскошная недвижимость расположилась на полуострове Палос-Вердес и имеет живописный вид на Тихий океан. Однако, несмотря на пляжную атмосферу города, теннисистка выбрала минималистский стиль.

«Я вдохновлялась японской архитектурой и эстетикой минимализма. Поскольку я не росла среди множества вещей для меня «незахламленный» значит «здоровый». Если ты чем-то не пользуешься, значит, тебе это не нужно»,

— объяснила свою позицию звезда.

В комнатах высокие потолки и мало мебели, что придает пространству больше воздуха, наполняет светом. Влияние Востока распространилось и на придомовую территорию. У входа в особняк Шарапова сделала небольшой сад камней.«Я объездила весь мир и видела много прекрасных мест, но дом — мое самое любимое место. Думаю, так и должно быть», — призналась Мария.