Астролог рассказала об опасностях надвигающегося «коридора затмений»

Астролог Василиса Володина сообщила о скором наступлении «коридора затмений» — периода времени между двумя близкими затмениями. Он начнется 30 июня и завершится 19 июля. Что можно и нужно, а что ни в коем случае не стоит делать в это время, провидица рассказала в своем микроблоге, пишет «Вечерняя Москва».

По ее словам, все даты, попавшие в «коридор», подвержены сильному влиянию затмений. Причем важны не только непосредственно те дни, когда Солнце и Луна затмеваются, но и окружающие даты.

В первую очередь Володина отмечает, что все планы, совпадающие с временем «коридора затмений», всегда будут протекать не так, как задумано. Паниковать при этом не стоит: если что-то идет не по намеченному пути, то в будущем это даст старт новым важным процессам в жизни. Помимо прочего, начатые в затмение дела нередко имеют разрушительные последствия, подчеркнула астролог. Кроме того, сложные и рискованные предприятия и мероприятия обретают еще больший риск, чем прежде. Это касается лишь важных событий.