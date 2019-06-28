Эвелин Ильвес снова поступила в университет

«Экзамен удачно сдан. С 1 сентября врач-резидент Тартуского университета», - написала Ильвес.

Врачебная резидентура — это стандартная форма обучения врачей после медицинского института, принятая во всех странах с развитым здравоохранением. Длительность резидентуры от 3 до 7 лет в зависимости от специальности врача.

Во время резидентуры врач обязан самостоятельно сделать определенное количество манипуляций и операций, отработать заданное количество часов в разных отделениях, сдать сложные экзамены. Только после этого, он считается врачом специалистом и имеет право работать самостоятельно.