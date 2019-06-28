Эвелин Ильвес снова поступила в университет
Бывшая первая леди Эстонии Эвелин Ильвес сделала новую публикацию на своей страничке в Facebook. Она рассказала, что с осени приступает к учебе на медицинском факультете Тартуского Университета.
«Экзамен удачно сдан. С 1 сентября врач-резидент Тартуского университета», - написала Ильвес.
Врачебная резидентура — это стандартная форма обучения врачей после медицинского института, принятая во всех странах с развитым здравоохранением. Длительность резидентуры от 3 до 7 лет в зависимости от специальности врача.
Во время резидентуры врач обязан самостоятельно сделать определенное количество манипуляций и операций, отработать заданное количество часов в разных отделениях, сдать сложные экзамены. Только после этого, он считается врачом специалистом и имеет право работать самостоятельно.
Видимо, когда-то Эвелин не закончила медицинское образование. Ильвес поступила в Тартуский Университет уже в 1993 году, но не получила медицинское образование. Позже она поступила на экономический факультет того же университета и даже дошла до магистратуры, но и ее не закончила.