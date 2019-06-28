А вы знали? Эрогенные зоны знаков Зодиака

Овен

Эрогенными зонами для Овнов являются лицо и голова. Овны быстро возбуждаются от нежных прикосновений к мочкам уха, затылку и губам. Покусывания, легкое щекотание и нежные поцелуи в эти места доставят Овну истинное наслаждение.

Телец

Эрогенными зонами Тельца являются шея и лопатки. Он просто обожает расслабляющий массаж в этой области тела. Стимуляция шеи и верхней части спины сначала действует на них расслабляюще, а потом приводит к возбуждению. Поглаживания шеи и спины, переходящие в страстные поцелуи, сведут Тельца с ума.

Близнецы

Эрогенная зона Близнецов – это руки. Согласно эротическому гороскопу, это самая чувствительная часть тела у данного знака Зодиака. Ласки для Близнецов должны быть обязательно нежными и мягкими, переходящими в более уверенные и страстные.

Рак

Эрогенная зона Рака – грудь. Он быстро возбуждается от прикосновений, поцелуев и поглаживаний в этой области. В процессе ласк Рак может получить непередаваемое наслаждение от любых касаний в этой зоне.

Лев

Эрогенная зона Льва – это поясница. Массаж в этой области может быстро возбудить представителя данного созвездия и пробудить в нем настоящего хищника. Особой чувствительностью обладает ложбинка у позвоночника. Ее можно включить в любовную игру, к примеру, проведя по ней кусочком льда.

Дева

Эрогенная зона Девы – это живот. Партнер Дев обязательно должен знать, что лаская своему любовнику живот, он не только доставляет ему удовольствие, но и помогает расслабиться и избавиться то стресса.

Весы

Астрологи не выделяют у представителей этого знака определенных эрогенных зон на теле. Согласно сексуальному гороскопу Весов, тело рожденного под данным созвездием сплошь покрыто чувствительными точками. Вся кожа у Весов очень восприимчивая к прикосновениям и ласкам, поэтому возбудить партнера этого знака очень легко.

Скорпион

Эрогенными зонами Скорпиона являются ягодицы и гениталии. Чувствительность этих частей тела у Скорпиона в разы превышает чувствительность в данной области у представителей других созвездий.

Стрелец

Эрогенная зона у Стрельца – бедра. Особо чувствительной областью считается внутренняя сторона бедер. Активная стимуляция этой части тела раскроет в Стрельце страстного и неуемного любовника.

Козерог

Эрогенная зона Козерога – колени и локтевые суставы. Поцелуи и ласки в этих частях тела усилят желание партнера и заставят потерять контроль над своими чувствами и эмоциями.

Водолей

Эрогенными зонами Водолея считаются ступни и лодыжки. Массаж данных частей тела сделают Водолея более чувствительным в сексе и раскроет в нем страстного любовника.

Рыбы