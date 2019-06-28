Не улететь, так утонуть: аэропорт «Шереметьево» в Москве затопило

В Московской области прошел сильный дождь 28 июня. Как сообщает РЕН ТВ, за день в регионе выпало 21,3% от месячной нормы осадков, местами — 101,3%. Водная стихия разбушевалась не на шутку: добираться до пункта назначения людям приходилось по затопленным улицам.

Тех, кто планировал отправиться в путешествие на самолете, также ждал неприятный сюрприз. На подъезде к терминалам московского аэропорта «Шереметьево» образовалась глубокая лужа. На участке Лобненского шоссе перед воздушной гаванью возникла пробка длиной почти три километра, пишет ТАСС.

Как сообщает Лайф, шасси пассажирских лайнеров находятся в воде, уровень которой достигает середины колес «Газелей», на которых пассажиров подвозят до терминала. Проезд автомобилей затруднен. Некоторые легковушки наполовину ушли под воду.

Сильный потоп у аэропорта Шереметьево заставил пассажиров босиком и в пакетах добираться до воздушной гавани. Пресс-службе аэропорта при этом заявляет, что потопление никак не отразилось на вылетах самолетов и все рейсы выполняются по расписанию.

Чтобы добраться до места назначения, людям пришлось придумывать альтернативные пути. Например, некоторые из желающих попасть в аэропорт, отправилась туда на грузовике с прицепом. Видео «путешествия» очевидцы опубликовали в социальной сети.