Эдгар Гергель: Эстония чересчур прогибается перед странами, которым на нас наплевать

Эстония активно подчеркивает свою дружбу, например, с Латвией. Но что с этого простым людям? Безвиз? Но это отнюдь не заслуга Эстонии. На Украине, которую мы так любим и ценим, многие даже понятия не имеют, что такое Эстония и с чем ее едят.

Да, эстонские политики получили дешевую рабочую силу, но это удар по коренным жителям Эстонии, которые вынуждены смириться с тем, что украинцы отнимают у нас хлеб и не дают получить тем же строителям более высокую зарплату. А что полезного Украина сделала для Эстонии? Вы сможете назвать за минуту хотя бы три полезных вещи? Вот и я не могу.

Иногда кажется, что Эстония разучилась мыслить самостоятельно. Многие наши политики уже забыли, как целовались в губы с финскими, но как только Финляндия сделала шаг в сторону России, мы тут же сделали еще один шаг в сторону Латвии и Литвы. Но Латвия нам уже объявила алкогольную войну, причем дело очень серьезно. Наше правительство поняло, что ошиблось, снизив акциз на алкоголь, это сделала и Латвия. Вот так она с нами дружит, значит?

Сегодня масла в огонь подлило известие о том, что организаторам фестиваля We Love The 90s пришлось в последний момент отказаться от затеи проводить его в Риге из-за того, что эстонцам там запретили торговать. Это тоже дружественный шаг дружественной Латвии?

Когда Эстония идет у кого-то на поводу, стоит семь раз отмерить и один раз отрезать. Государству очень важно оставаться самим собой, самостоятельно принимать решения, не подражать никому, как это было сделано во время голосования о возвращении России права голоса в ПАСЕ. Мы - свободная страна, так почему же тогда мы считаем необходимым «прогибаться» под других? Будут ли они так же помогать нам, когда Эстонии понадобится помощь?

Свой комментарий завершу строкой из известной песни «Машины времени»: «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас»...