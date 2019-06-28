Из России в Нигерию: красавица-россиянка бросила все и переехала к мужу-принцу в Африку

Судьба Натальи Йисы могла бы стать сюжетом для хорошего фильма. Уроженка Ижевска познакомилась с приезжим из Нигерии студентом еще на первом курсе, но четыре года она и Джейкоб практически не общались и беспокоили друг друга исключительно по учебе.

Впрочем, стоило однокурсникам как-то встретиться в непринужденной обстановке, как слово за слово Джейкоб и Наталья по уши влюбились друг в друга. Пара была уверена в искренности чувств, уже вскоре они подтвердили намерение быть вместе до конца, обвенчавшись.

Чуть позже Наталья уже паковала чемоданы, готовясь к полету в Нигерию. Она была полностью уверена в своем поступке и согласилась жить на родине возлюбленного, понимая, что в России он добьется куда меньшего при тех же усилиях.

Родители невесты хоть и были удивлены видом ее избранника, но не стали вставлять палки в колеса. Более того, Джейкоб отлично подружился с ними: он высоко оценил кулинарные навыки матери Натальи и нашел много общих тем для разговоров с ее отцом.

А что касается матери Джейкоба, которая работает врачом, она была на седьмом небе от счастья, впервые увидев Наталью. Прилетев в Россию, чтобы лично посмотреть на избранницу сына, нигерийка сильно возмутилась, не понимая, почему Джейкоб и Наталья все еще не муж и жена.

Йиса переживала о предстоящей жизни на новой родине, но никакие стереотипы и поверья не могли встать между ней и Джейкобом. Она признается, что ей с трудом удается поймать мобильную связь и довольно часто в деревне отключают электричество. Зато никто из детей не боится темноты!

Сейчас необычная пара занимается воспитанием сына Джаго-Макса, а недавно Наталья обрадовала супруга известием о второй беременности! Как признается Йиса, дети в Нигерии считаются таковыми до двух лет, после чего становятся почти что взрослыми.

Отдельно стоит упомянуть необычные комплименты Джейкоба Наталье. «Ты — комар, единственный, которому я позволяю себя кусать. Ты — сахар в чае. Ты для меня как кондиционер, который включили на 16 °C». А еще иногда нигериец сравнивает жену с куриной приправой в супе, которую так жалуют местные жители.