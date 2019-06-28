Линда Евангелиста уже не та! Топ-модель сильно поправилась и сделала пластику

Одной из самых успешных манекенщиц принадлежит фраза «Менее чем за 10 тысяч долларов я даже с кровати не встану», но, увы, ее красота осталась в прошлом.

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Сейчас канадской модели итальянского происхождения 54 года, и, подобно многим коллегам из модельного бизнеса, она отказалась стареть естественным образом. Бесконечные визиты в кабинет пластического хирурга не принесли желаемого результата: Евангелисту перестали узнавать даже самые преданные фанаты.

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В последнее время Линда практически не появляется на публике, и хотя пик ее карьеры пришелся на девяностые, многие модельеры даже сейчас были бы рады пригласить ее на модный показ хотя бы в качестве гостьи.

Глядя на 51-летнюю женщину, обладающею фигурой двадцатилетней девицы, понимаешь, что Линда попросту перестала следить за собой. Эффект непомерной и неудачной пластики дополнил лишний вес, из-за чего Евангелиста кажется совсем другим человеком.

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Впервые об округлившейся фигуре Линды журналисты заговорили еще в 2014 году, но тогда модель сослалась на заболевание щитовидной железы, а уже в 2015 году хвасталась в Нью-Йорке результатами тренировок и диет.

ФОТО: THE NEW YORK TIMES / NYT

Бывшие фанаты критикуют опухшее от пластики лицо, замечают множество подтяжек и считают, что от прежней Евагелисты остался только знаменитый кошачий разрез глаз.

ФОТО: CHARLES PLATIAU / REUTERS

Сейчас Евангелиста не скрывает, что ее мало беспокоит внешний вид и дальнейшая карьера в мире моды. Она занимается воспитанием 12-летнего сына, пропагандирует пешеходный туризм и никак не реагирует на высказывания злопыхателей.

Как ни крути, возраст — злейший враг моделей, для которых своего рода пенсия наступает уже после 35 лет. Что касается пластических операций, это личный выбор каждого, но многим из звезд инъекции красоты стоили карьеры.

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Как ты считаешь, заслуживает ли Линда Евангелиста столько критики просто за то, что когда-то была очень красивой, или бывшая супер-модель всё же имеет право на отдых от мира моды?