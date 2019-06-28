Произошла трагедия: фестиваль We Love The 90s в Риге не состоится

В личной жизни главного организатора фестиваля в Риге случилась трагедия, а также в городе есть ограничения по торговле, из-за чего подобного рода фестиваль провести в Латвии всё же не удастся.

Отмечающий свой первый юбилей фестиваль состоится 26 и 27 июля на таллиннском Певческом поле. Все билеты, купленные на фестиваль в Риге, будут действовать в Таллинне. С сегодняшнего дня начнется продажа билетов в Piletilevi, где можно на родном языке получить всю необходимую информацию и купить билеты. Те, кто не смогут или не захотят приехать в Таллинн, смогут вернуть билеты и получить деньги назад.

«Два очень важных фактора сделали проведение фестиваля в Риге невозможным», - сказал пресс-секретарь фестиваля Рено Хекконенс. «Сначала заболел ребенок латвийского организатора и после этого стало известно, что эстонская фирма не сможет продавать алкоголь на территории фестиваля в Латвии. Из-за этого у шведско-эстонской фирмы-организатора нет возможности провести фестиваль в Латвии», - добавил Хекконенс.

«К счастью, все артисты отнеслись к случившемуся с пониманием и согласились выступить в Эстонии. Также благодарим команду таллиннского Певческого поля за быструю реакцию и всевозможную помощь, ведь за очень короткий срок пришлось всё переигрывать», - добавил представитель фестиваля We Love The 90s.