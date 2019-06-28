Произошла трагедия: фестиваль We Love The 90s в Риге не состоится

В это трудно поверить, но организаторы фестиваля We Love The 90s в последний момент всё переиграли и решили провести легендарный фестиваль не в Риге, а в Таллинне.
В личной жизни главного организатора фестиваля в Риге случилась трагедия, а также в городе есть ограничения по торговле, из-за чего подобного рода фестиваль провести в Латвии всё же не удастся.
Отмечающий свой первый юбилей фестиваль состоится 26 и 27 июля на таллиннском Певческом поле. Все билеты, купленные на фестиваль в Риге, будут действовать в Таллинне. С сегодняшнего дня начнется продажа билетов в Piletilevi, где можно на родном языке получить всю необходимую информацию и купить билеты. Те, кто не смогут или не захотят приехать в Таллинн, смогут вернуть билеты и получить деньги назад.
«Два очень важных фактора сделали проведение фестиваля в Риге невозможным», - сказал пресс-секретарь фестиваля Рено Хекконенс. «Сначала заболел ребенок латвийского организатора и после этого стало известно, что эстонская фирма не сможет продавать алкоголь на территории фестиваля в Латвии. Из-за этого у шведско-эстонской фирмы-организатора нет возможности провести фестиваль в Латвии», - добавил Хекконенс.
«К счастью, все артисты отнеслись к случившемуся с пониманием и согласились выступить в Эстонии. Также благодарим команду таллиннского Певческого поля за быструю реакцию и всевозможную помощь, ведь за очень короткий срок пришлось всё переигрывать», - добавил представитель фестиваля We Love The 90s.
26 и 27 июля на таллиннском Певческом поле выступят: Snap!, 2Unlimited, Haddaway, Dr Alban, Londonbeat, Real2Real, Юлия Волкова (экс-t.A.T.u.), Maxx и Solid Base. Впервые с концертом Эстонию посетит испанское трио Las Ketchup. Кроме того, на сцене появятся отечественные артисты.