ВИДЕО: уроженка Эстонии выглянула из окна своего дома в Норвегии и застыла от удивления

Родившаяся в Эстонии Анастасия уже много лет живет в норвежском городе Несоддтанген. У нее там любимый муж, ребенок. Жизнь идет своим чередом, но иногда преподносит приятные сюрпризы, как и вчера вечером.
Ни для кого не секрет, что в Норвегии красивая природа. И зверей иногда можно встретить прямо у себя во дворе. Вчера Анастасия выглянула в окно своего дома и не поверила глазам. На поляне гуляла мама с лосенком. Лоси вели себя крайне осторожно и внимательно.
«Гости прямо напротив нашего дома. Лео (сын Анастасии - Прим.ред.) теперь не скучно болеть и сидеть дома. Люблю природу!» - подписала видео молодая женщина.
С какими нежданными гостями встречались вы в свое дворе? Напишите в комментариях!
Смотрите видео!