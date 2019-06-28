Пт, 28.06.2019
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  • ВИДЕО: уроженка Эстонии выглянула из окна своего дома в Норвегии и застыла от удивления

ВИДЕО: уроженка Эстонии выглянула из окна своего дома в Норвегии и застыла от удивления

Родившаяся в Эстонии Анастасия уже много лет живет в норвежском городе Несоддтанген. У нее там любимый муж, ребенок. Жизнь идет своим чередом, но иногда преподносит приятные сюрпризы, как и вчера вечером. 

Ни для кого не секрет, что в Норвегии красивая природа. И зверей иногда можно встретить прямо у себя во дворе. Вчера Анастасия выглянула в окно своего дома и не поверила глазам. На поляне гуляла мама с лосенком. Лоси вели себя крайне осторожно и внимательно. 

«Гости прямо напротив нашего дома. Лео (сын Анастасии - Прим.ред.) теперь не скучно болеть и сидеть дома. Люблю природу!» - подписала видео молодая женщина. 

С какими нежданными гостями встречались вы в свое дворе? Напишите в комментариях! 

Смотрите видео! 

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