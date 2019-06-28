ВИДЕО: уроженка Эстонии выглянула из окна своего дома в Норвегии и застыла от удивления

Ни для кого не секрет, что в Норвегии красивая природа. И зверей иногда можно встретить прямо у себя во дворе. Вчера Анастасия выглянула в окно своего дома и не поверила глазам. На поляне гуляла мама с лосенком. Лоси вели себя крайне осторожно и внимательно.