Вскрылась порочная связь Фадеева и Серябкиной

Темникова рассказала, что у продюсера группы Serebro Максима Фадеева была любовная связь с одной из солисток коллектива Ольгой Серябкиной. По словам певицы, это обстоятельство и рассорило ее с коллегой и подругой.

"Сначала все было потрясающе. Мы были одной большой семьей. Пока в коллективе не случилась любовь", – поделилась Темникова подробностями о романе Фадеева и Серябкиной. Она сравнила это с бизнесом: мол, между партнерами нельзя заводить романтические отношения, иначе наступит крах.

По словам Темниковой, она заходила в номер и заставала обнимающихся Фадеева и Серябкину. При этом свою порочную связь продюсер и исполнительница скрывали, из-за чего всем становилось неловко. Елена Темникова отметила, что в итоге все в группе начали друг другу врать.

"Мне было стыдно за этот детский сад, что мы развели. Я считала, что люди должны говорить о своих чувствах открыто", – призналась Елена Темникова, имея в виду роман Фадеева и Серябкиной. При этом певица подчеркнула, что ушла из группы Serebro вовсе не потому, что на концертах в середине стояла Ольга Серябкина. "Мы на самом деле во время песен менялись местами", – заявила знаменитость.