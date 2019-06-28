Пт, 28.06.2019
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Житель Ласнамяэ в ужасе: гнезда ласточек вместе с птенцами залили цементом?!
ФОТО!

Lasnamäe korterelamu räästaalune, milles võidi kinni müürida pääsukeste pesad

ФОТО: Madis Sinivee/Postimees

Общество защитников дикой природы в эту среду поделилось в Facebook шокирующим постом жителя ласнамяэской многоэтажки.

Дело в том, что несколько дней назад на крыше дома Харри Кинго проводились ремонтные работы по починке вентиляционных отверстий. По словам мужчины, один из рабочих залил трещины на крыше и между блоками цементом.

«Сегодня заливают цементом щели, в которых находятся гнезда ласточек. Один из рабочих занимается этим прямо сейчас», – сообщил он в Facebook и добавил, что ласточки пытались вернуться к своим гнездам во время работ, но безуспешно – рабочего это не остановило.

Когда я наблюдал за этим, я задавался вопросом, есть ли яйца в гнездах или уже вылупившиеся птенцы? Весной в этих трещинах ласточки свили свои гнезда. Гнезда не были пусты. Они прилетели сюда, как делали это много лет подряд <…>  Эти ласточки были частью моей жизни – живу на девятом этаже, они шумели у меня под окном, иногда даже пролетали рядом на расстоянии вытянутой руки и громко щебетали»,

– рассказал Харри.

ФОТО: Madis Sinivee/Postimees

О происходящем была незамедлительно проинформирована Инспекция окружающей среды, чей представитель Лейли Тууль подтвердила порталу Elu24, что сообщение поступило в Инспекцию в среду. Инспектор и председатель квартирного товарищества встретились в четверг, чтобы подняться на крышу и увидеть все своими глазами. Также инспектор побеседовал с рабочим, который является опытным промышленным альпинистом и был нанят для того, чтобы заделать щели между блоками.

По словам представителя Инспекции, рабочий сообщил, что осветил трещины фонариком и проверил их рукой, чтобы убедиться в том, что внутри нет гнезд. По его словам, трещины были пусты. 

В то же время, Инспекция окружающей среды также получила жалобу от другого жителя дома, который тоже сообщил о продаже гнезд. По словам Тууль, инспекция выясняет обстоятельства случившегося и, если обнаружится, что гнезда действительно могли быть залиты цементом, трещины будут вскрыты.

По словам представителя инспекции, в случае, если вы подозреваете, что окружающей среде может быть нанесен ущерб, следует сообщить об этом по номеру 1313. Не лишним также будет сделать снимки или видео. 

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