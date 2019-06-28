Сбежавшая невеста. Известная российская певица бросила жениха накануне свадьбы

Весной певица строила большие планы на будущее — Азиза решила официально выйти замуж. Избранником исполнительницы стал старый друг, композитор Олег Бескровный, написавший звезде хит «Милый мой, твоя улыбка». 30 лет Олег был рядом с артисткой, знал все ее тайны, поддерживал, когда та оставалась одна.

«Когда-то Олег Бескровный предложил мне песню. Стал за мной ухаживать, но замуж я тогда за него не вышла, хотя предложение он сделал много лет назад», — делилась Азиза в программе «Выход в люди».

Отношения пары вышли на другой уровень, и под Новый год Бескровный вновь предложил артистке руку и сердце. На этот раз певица согласилась, осознав, что человек, который так давно находится рядом, может стать идеальным мужем. Началась подготовка к свадьбе: Азиза выбрала платье, подыскивала подходящий ресторан в Крыму для празднования торжества. Но теперь выяснилось, что вокалистка решила все отменить — Олег не выполнил обещание, данное возлюбленной.

«Когда Олег сделал мне предложение, я поставила ему ультиматум: он должен бросить курить. Дымит он уже давно. Но ради меня пообещал завязать с пагубной привычкой», — пояснила звезда.

Азиза уже выбрала платье для свадьбы с Олегом Бескровным // Фото: Кадр из программы «Выход в люди» на телеканале «Россия 1»