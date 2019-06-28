Сбежавшая невеста. Известная российская певица бросила жениха накануне свадьбы

В апреле исполнительница сообщила, что вскоре выйдет замуж за композитора Олега Бескровного. Азиза уже выбрала свадебное платье. Однако теперь певица отменила бракосочетание, так как избранник не выполнил обещание, данное звезде: не бросил курить, рассказывают «Стархит».
Весной певица строила большие планы на будущее — Азиза решила официально выйти замуж. Избранником исполнительницы стал старый друг, композитор Олег Бескровный, написавший звезде хит «Милый мой, твоя улыбка». 30 лет Олег был рядом с артисткой, знал все ее тайны, поддерживал, когда та оставалась одна.
«Когда-то Олег Бескровный предложил мне песню. Стал за мной ухаживать, но замуж я тогда за него не вышла, хотя предложение он сделал много лет назад», — делилась Азиза в программе «Выход в люди».
Отношения пары вышли на другой уровень, и под Новый год Бескровный вновь предложил артистке руку и сердце. На этот раз певица согласилась, осознав, что человек, который так давно находится рядом, может стать идеальным мужем. Началась подготовка к свадьбе: Азиза выбрала платье, подыскивала подходящий ресторан в Крыму для празднования торжества. Но теперь выяснилось, что вокалистка решила все отменить — Олег не выполнил обещание, данное возлюбленной.
Для исполнительницы было очень важно, чтобы будущий муж бросил курить — она не переносит табачный дыб из-за проблем с легкими. Певицу часто мучают бронхиты. «К сожалению, мой ультиматум Олег не выполнил. На днях позвонил мне и сказал: «Азизка, я тебя люблю, но курить бросить не могу!» На что я ему ответила: «На нет и суда нет!». С курящим мужем на одной территории я существовать не смогу», — заключила артистка.