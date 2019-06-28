Какие вещи нельзя выкидывать ни при каких обстоятельствах

Если избавиться от таких вещей, можно лишиться благополучия. О том, как правильно избавляться от лишних вещей, и какие ни в коем случае не стоит убирать из дома, можно узнать в данной статье.

Хлеб и соль

Хлеб символизирует сытую богатую жизнь, поэтому к нему нужно относиться с почитанием и уважением. Люди, пережившие голод, никогда не позволяют выкинуть себе ни крошки хлеба. Поэтому вместо того, чтобы отправлять остатки хлеба в мусорное ведро, стоит пожарить из него сухарики или угостить птиц в парке.

Соль же символизирует удачу и супружеское счастье. Выкидывая ее, можно потерять свое благополучие и испортить отношения внутри семьи. Также необходимо проявлять осторожность при готовке, чтобы не рассыпать соль, поскольку это может привести к ссоре в семье. Собрав рассыпанную соль, не стоит выкидывать ее в мусорное ведро.

Старые фотографии и документы

Фотографии и документы содержат информацию о человеке и его энергетику. Если просто выкинуть их, могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому ненужные фотографии и бумаги лучше сжигать, а не отправлять в мусорное ведро. Кроме того, если изображение человека попадет к посторонним людям, с его помощью можно нанести порчу или проклятье.

Кошелек и сумка

Если выкинуть кошелек, вместе с ним из дома может уйти и финансовое благополучие. То же касается и сумки, в которой носился кошелек. Поэтому старые кошельки и сумки лучше просто спрятать подальше на полку, чтобы не мешали.

Наручные часы

Часы ни в коем случае нельзя отправлять в мусорное ведро, даже если они пришли в негодность. Особенно это касается подаренных часов. Такой поступок грозит ухудшением отношений с дарителем. Часы лучше разобрать и сдать в ремонтную мастерскую, где они послужат другим людям.

Свадебное платье

Считается, если молодая супруга продаст или выкинет платье, это может навести беду на семью и привести к ухудшению отношений с мужем. Кроме того, не стоит выходить замуж в чужом платье, поскольку от предыдущей владелицы передается энергетика, которая может внести в будущую семью разлад.

Волосы и ногти