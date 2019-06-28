Пт, 28.06.2019
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Из-за концерта группы Metallica цены на проживание в Тарту взлетели до небес

Metallica ninamees James Hetfield.

ФОТО: TASSO MARCELO/AFP

Всего через три недели, 18 июля, в Тарту выступит легендарная американская группа Metallica. Именно из-за этого предоставляющие услуги проживания учреждения работают с двойной нагрузкой и цены на ночлег увеличились в несколько раз.

И хотя летом в Тарту начинается туристический сезон и цены на проживание всегда повышаются, это не сравнится с тем, что происходит в преддверии концерта Metallica. На 18 июля уже забронировано 95% мест для ночевки, остались лишь комнаты на одного человека.

Портал Elu24 сравнил цены на некоторые отели и апартаменты в Тарту, чтобы понять, как меняются цены на проживание до, в день концерта и после него. Как видно, цены в день концерта увеличиваются в два, а то и в три раза.

Nimi16.0717.0718.0719.07
Barclay57110122110
Dorpat5791пр*72
V Spa**103168483143
London**пр*108349115
Lydia**156156420164
Antonius**90147пр*пр*
Draakon73120пр*120

Gildi City

Center Apartment

27пр*пр*пр*
Lille Park Apartment30пр*9343

пр* продано

** комната на двоих

Поэтому, если у вас есть желание посетить концерт легендарной группы и остаться на ночь в Тарту, стоит сразу же искать варианты ночлега. Также можно переночевать в палатке, но это не так удобно, как спать в отеле в уютной кровати.

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