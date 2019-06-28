Из-за концерта группы Metallica цены на проживание в Тарту взлетели до небес

Всего через три недели, 18 июля, в Тарту выступит легендарная американская группа Metallica. Именно из-за этого предоставляющие услуги проживания учреждения работают с двойной нагрузкой и цены на ночлег увеличились в несколько раз.
И хотя летом в Тарту начинается туристический сезон и цены на проживание всегда повышаются, это не сравнится с тем, что происходит в преддверии концерта Metallica. На 18 июля уже забронировано 95% мест для ночевки, остались лишь комнаты на одного человека.
Портал Elu24 сравнил цены на некоторые отели и апартаменты в Тарту, чтобы понять, как меняются цены на проживание до, в день концерта и после него. Как видно, цены в день концерта увеличиваются в два, а то и в три раза.
|Nimi
|16.07
|17.07
|18.07
|19.07
|Barclay
|57
|110
|122
|110
|Dorpat
|57
|91
|пр*
|72
|V Spa**
|103
|168
|483
|143
|London**
|пр*
|108
|349
|115
|Lydia**
|156
|156
|420
|164
|Antonius**
|90
|147
|пр*
|пр*
|Draakon
|73
|120
|пр*
|120
Gildi City
Center Apartment
|27
|пр*
|пр*
|пр*
|Lille Park Apartment
|30
|пр*
|93
|43
пр* продано
** комната на двоих
Поэтому, если у вас есть желание посетить концерт легендарной группы и остаться на ночь в Тарту, стоит сразу же искать варианты ночлега. Также можно переночевать в палатке, но это не так удобно, как спать в отеле в уютной кровати.