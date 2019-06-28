Из-за концерта группы Metallica цены на проживание в Тарту взлетели до небес

И хотя летом в Тарту начинается туристический сезон и цены на проживание всегда повышаются, это не сравнится с тем, что происходит в преддверии концерта Metallica. На 18 июля уже забронировано 95% мест для ночевки, остались лишь комнаты на одного человека.

Портал Elu24 сравнил цены на некоторые отели и апартаменты в Тарту, чтобы понять, как меняются цены на проживание до, в день концерта и после него. Как видно, цены в день концерта увеличиваются в два, а то и в три раза.

Nimi 16.07 17.07 18.07 19.07 Barclay 57 110 122 110 Dorpat 57 91 пр* 72 V Spa** 103 168 483 143 London** пр* 108 349 115 Lydia** 156 156 420 164 Antonius** 90 147 пр* пр* Draakon 73 120 пр* 120 Gildi City Center Apartment 27 пр* пр* пр* Lille Park Apartment 30 пр* 93 43

пр* продано

** комната на двоих