Астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которые чаще других теряют путь в жизни

Так, Овны, несмотря на свой лидерский дух и умение двигаться к цели любыми путями, могут выбрать самую долгую дорогу или свернуть не туда на повороте, так как зачастую это огненный знак может не видеть ничего дальше собственного носа. Овны нередко идут в гору, вместо того, чтобы ее обходить, и под влиянием эмоциональных порывов способны и вовсе бросить все и буквально развернуться в противоположном направлении, а затем, одумавшись, пытаться вернуться на былые позиции.

Близнецы, несмотря на прекрасную память и жизненные силы, склонны распыляться и уделять слишком большое внимание мелочам. В результате от них ускользает глубина и истинный смысл многих проявлений в жизни. Близнецы способны задеть чувства других, нисколько не задумываясь об этом, и в итоге им приходится пожинать плоды собственной недальновидности.

Скорпионы уходят со своего пути из-за излишнего проявления злобы и мести. Представители этого знака, вместо того, чтобы заниматься собственным развитием, наслаждаются манипуляциями и бравадой. Они могут забыться в деле «окучивания» своих жертв и упустить драгоценное время, которое им предоставлено под воплощение в жизнь действительно стоящих амбиций.

Водолеи обладают невероятной и даже гипертрофированной уверенностью в собственной правоте. Представители этого знака принципиально не прислушиваются к чужому мнению, поэтому постоянно заходят не туда, и продолжают упорно двигаться там, несмотря даже на понимание своего попадания в болото. Они могут повторять девиз «чем хуже, тем лучше» и мечтать «оттолкнуться ногами от дна», хотя на самом деле уже давно пора сменить ориентиры и сбросить с себя непосильную ношу.