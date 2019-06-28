18-летняя внучка Софии Ротару похвасталась стройной фигурой в бикини

Соня Евдокименко отдыхает во французском Провансе. Девушка поделилась впечатляющими кадрами из живописного места, пишет Cosmo.
18-летняя внучка знаменитой певицы строит карьеру модели. Соня похвасталась идеальной фигурой. Она устроила фотосессию в Теуль-сюр-Мере — курортной коммуне на юго-востоке Франции.
Девушка предстала в раздельном белоснежном купальнике на берегу Лигурийского моря. Соня разделась возле колоритных скал. «Счастливый ребенок! Плавание под дождем заставило меня почувствовать себя эмоционально и духовно заряженной», — поделилась Евдокименко.
Соня уже познакомила молодого человека со своей семьей — бабушкой Софией Михайловной, родителями - Русланом и Светланой Евдокименко, братом Анатолием. Девушка поделилась фотографиями с недавнего дня рождения, где была запечатлена с родственниками и Марко.