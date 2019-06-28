18-летняя внучка Софии Ротару похвасталась стройной фигурой в бикини

18-летняя внучка знаменитой певицы строит карьеру модели. Соня похвасталась идеальной фигурой. Она устроила фотосессию в Теуль-сюр-Мере — курортной коммуне на юго-востоке Франции.

Девушка искупалась под дождем instagram.com/iamsofiaeve

Девушка предстала в раздельном белоснежном купальнике на берегу Лигурийского моря. Соня разделась возле колоритных скал. «Счастливый ребенок! Плавание под дождем заставило меня почувствовать себя эмоционально и духовно заряженной», — поделилась Евдокименко.

Соня также показала своего бойфренда. Она много времени проводит в компании молодого человека Марко Дюменила. Он выходец из состоятельной семьи. Марко окончил бизнес-школу в Лондоне, занимается спортом, посещает светские и культурные мероприятия, путешествует по всему миру.

Соня со звездной бабушкой instagram.com/iamsofiaeve

Соня уже познакомила молодого человека со своей семьей — бабушкой Софией Михайловной, родителями - Русланом и Светланой Евдокименко, братом Анатолием. Девушка поделилась фотографиями с недавнего дня рождения, где была запечатлена с родственниками и Марко.

Модель познакомила Марко со своей семьей instagram.com/iamsofiaeve