Пт, 28.06.2019
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Ваши голые фото уже в Сети. Аноним создал приложение, которое разденет любого

Секс. Снимок иллюстративный.

ФОТО: SCANPIX

Программисты зашли слишком далеко. Приложение DeepNude полностью «раздевает» любую женщину на фотографии. Правозащитники бьют тревогу, сообщает Лайф.

Анонимный программист создал приложение, которое использует нейронные сети для того, чтобы удалить всю лишнюю одежду с фотографий. Использование DeepNude обойдется в $50, и издание Vice уже успело опробовать его. Оказалось, что наиболее правдоподобный результат получался на фотографиях, где девушка одета не полностью.

При этом приложение работает со снимками девушек, в противном случае — мужчина обзаведется женскими половыми органами. Но одна из главных проблем, почему это приложение составляет реальную угрозу — это то, с какой легкостью каждый желающий может создать поддельную голую фотографию. Весь процесс требует пары кликов мышкой и занимает меньше минуты. Разработчик поделился своими планами по развитию приложения, и, возможно, через некоторое время программа сможет «раздевать» и мужские фотографии. Также создатель DeepNude рассказал, что вдохновлялся рентгеновскими очками, рекламу которых видел в журналах в детстве. «Правильно ли я поступаю? Но ведь то же самое можно сделать в фотошопе, просто за несколько часов, а не за 30 секунд. Это просто забавный эксперимент. Если у кого-то плохие намерения, то я тут ни при чем», - говорит создатель  DeepNude.

Как работает приложение, превращая одетых в раздетых, можно смотреть ЗДЕСЬ!

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