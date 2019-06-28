Ваши голые фото уже в Сети. Аноним создал приложение, которое разденет любого

При этом приложение работает со снимками девушек, в противном случае — мужчина обзаведется женскими половыми органами. Но одна из главных проблем, почему это приложение составляет реальную угрозу — это то, с какой легкостью каждый желающий может создать поддельную голую фотографию. Весь процесс требует пары кликов мышкой и занимает меньше минуты. Разработчик поделился своими планами по развитию приложения, и, возможно, через некоторое время программа сможет «раздевать» и мужские фотографии. Также создатель DeepNude рассказал, что вдохновлялся рентгеновскими очками, рекламу которых видел в журналах в детстве. «Правильно ли я поступаю? Но ведь то же самое можно сделать в фотошопе, просто за несколько часов, а не за 30 секунд. Это просто забавный эксперимент. Если у кого-то плохие намерения, то я тут ни при чем», - говорит создатель DeepNude.

Как работает приложение, превращая одетых в раздетых, можно смотреть ЗДЕСЬ!