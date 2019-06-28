Пт, 28.06.2019
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Ученые изучили детально домашнюю пыль... И вот что они выяснили!

***EMBARGOED UNTIL 13.00 GMT, WED DEC 19TH (08.00 ET)*** The researchers put both types of plants in glass tubes and then added either benzene or chloroform gas into each tube. Over 11 days, the team tracked how the concentration of each pollutant changed in each tube. See National story NNplant; A plant that can clean the air inside a house has been developed by scientists. Some people use air filters to keep allergens and dust particles at bay. But some hazardous compounds are too small to be trapped in such filters. Small molecules such as chloroform, which is present in small amounts in chlorinated water, or benzene, which is a component of gasoline, build up in homes when people shower or boil water, or when we store cars or lawn mowers in attached garages. Both benzene and chloroform exposure have been linked to cancer. Now researchers at the University of Washington in the United States have genetically modified a common houseplant - pothos ivy - to remove chloroform and benzene from the air around it. The modified plants express a protein, called 2E1, that transforms the compounds into molecules that the plants can then use to support their own growth. Study senior author Professor Stuart Strand said: "People haven't really been talking about these hazardous organic compounds in homes, and I think that's because we couldn't do anything about them.

ФОТО: University of Washington / SWNS / University of Washington / SWNS

Ничего не знаете о своей домашней пыли? Не расстраивайтесь, ученые не намного вас опередили. И это проблема, потому что люди проводят в помещении довольно много времени. Действительно, средний человек остается в четырех стенах почти 90% своего дня, пишет Fast Company.

Проект, получивший название 360 Dust Analysis, является одним из немногих, которые пытаются взломать код внутренней пыли.

Для создания общей картины исследователи начали использовать «экспозамерный» подход , который учитывает каждое последующее воздействие окружающей среды, которое человек испытывает в течение жизни. Оно включает в себя все: от пассивного курения, когда вы были ребенком, до воздействия твердых частиц, если вы выросли возле шоссе или промышленного предприятия. Какие частицы вы вдыхаете и глотаете в течение дня?

Пыль образуется внутри

Около трети домашней пыли образуется внутри вашего дома. Компоненты различаются в зависимости от конструкции и возраста вашего дома, климата, а также от привычек - типа уборки и курения, поэтому стандартной формулы  пыли нет.

Во-первых, генерируете пыль вы и ваши домашние животные. Старые клетки кожи человека являются частью домашнего мусора, как и клетки кожи домашних животных. Эти частицы, называемые перхотью, и пылевые клещи, которые питаются кожей - являются сильными аллергенами.

Кроме того, вы можете быть уверены, что ваша пыль содержит части разложившихся насекомых, остатки пищи (особенно на кухне), волокна от ковра, постельных принадлежностей и одежды, а также твердые частицы от курения и приготовления пищи. 

В этой смеси есть и химические вещества, созданные человеком. В течение десятилетий производители химически обрабатывали одежду и мебель антипиренами и поверхностными защитными средствами. Но затем исследователи начали идентифицировать их в крови и тканях человека - они воздействовали даже на плод в утробе матери.

Как эти молекулы оказались в организме людей? Главным образом через вдыхание или проглатывание внутренней пыли.

Домашняя пыль может быть причиной проблем со здоровьем

В настоящее время ведутся исследования, чтобы определить потенциальную токсичность этих химических веществ в человеческой системе. Ученые также разрабатывают новые методы с использованием носимых устройств, таких как силиконовые браслеты, для определения взаимосвязи между этими источниками пыли и количеством их, попадающих в организм человека.

Внутренняя среда без домашних животных и без волокон была бы одним из способов снижения количества и потенциальной токсичности внутренней пыли. Но есть еще одна проблема, которая возникла в результате недавних исследований: повышение устойчивости к противомикробным препаратам.

Исследования связывают несколько продуктов для дезинфекции в помещении с устойчивостью к противомикробным препаратам. По крайней мере, одно исследование показало, что повышенные уровни триклозана, обычного антимикробного агента в мыле для рук, коррелировали с высоким уровнем антибиотикоустойчивых генов в пыли, предположительно от бактерий, которые живут в вашем доме и пыли.

Эта взаимосвязь обусловлена ​​повторяющимся частичным, но не полным уничтожением бактерий и других микробов, которые продолжают расти и размножаться, неся устойчивые гены.

Что делать?

Один из способов уменьшить воздействие загрязнителей с улицы - это контроль за уличной одеждой. 96% уличной  обуви имеют следы фекалий на подошве, в том числе устойчивый к противомикробным препаратам, и более 90% этих бактерий переносятся на пол. Добавьте в него токсины, вызывающие рак, из остатков асфальтовой дороги и химикатов, разрушающих эндокринную систему, и рекомендация станет еще яснее - никакой уличной обуви и одежды внутри быть не должно...

Как видите, пыль не так уж и безобидна. Не стоит ее недооценивать. Чаще включайте пылесос!

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