Ученые изучили детально домашнюю пыль... И вот что они выяснили!

Проект, получивший название 360 Dust Analysis, является одним из немногих, которые пытаются взломать код внутренней пыли.

Для создания общей картины исследователи начали использовать «экспозамерный» подход , который учитывает каждое последующее воздействие окружающей среды, которое человек испытывает в течение жизни. Оно включает в себя все: от пассивного курения, когда вы были ребенком, до воздействия твердых частиц, если вы выросли возле шоссе или промышленного предприятия. Какие частицы вы вдыхаете и глотаете в течение дня?

Пыль образуется внутри

Около трети домашней пыли образуется внутри вашего дома. Компоненты различаются в зависимости от конструкции и возраста вашего дома, климата, а также от привычек - типа уборки и курения, поэтому стандартной формулы пыли нет.

Во-первых, генерируете пыль вы и ваши домашние животные. Старые клетки кожи человека являются частью домашнего мусора, как и клетки кожи домашних животных. Эти частицы, называемые перхотью, и пылевые клещи, которые питаются кожей - являются сильными аллергенами.

Кроме того, вы можете быть уверены, что ваша пыль содержит части разложившихся насекомых, остатки пищи (особенно на кухне), волокна от ковра, постельных принадлежностей и одежды, а также твердые частицы от курения и приготовления пищи.

В этой смеси есть и химические вещества, созданные человеком. В течение десятилетий производители химически обрабатывали одежду и мебель антипиренами и поверхностными защитными средствами. Но затем исследователи начали идентифицировать их в крови и тканях человека - они воздействовали даже на плод в утробе матери.

Как эти молекулы оказались в организме людей? Главным образом через вдыхание или проглатывание внутренней пыли.

Домашняя пыль может быть причиной проблем со здоровьем

В настоящее время ведутся исследования, чтобы определить потенциальную токсичность этих химических веществ в человеческой системе. Ученые также разрабатывают новые методы с использованием носимых устройств, таких как силиконовые браслеты, для определения взаимосвязи между этими источниками пыли и количеством их, попадающих в организм человека.

Внутренняя среда без домашних животных и без волокон была бы одним из способов снижения количества и потенциальной токсичности внутренней пыли. Но есть еще одна проблема, которая возникла в результате недавних исследований: повышение устойчивости к противомикробным препаратам.

Исследования связывают несколько продуктов для дезинфекции в помещении с устойчивостью к противомикробным препаратам. По крайней мере, одно исследование показало, что повышенные уровни триклозана, обычного антимикробного агента в мыле для рук, коррелировали с высоким уровнем антибиотикоустойчивых генов в пыли, предположительно от бактерий, которые живут в вашем доме и пыли.

Эта взаимосвязь обусловлена ​​повторяющимся частичным, но не полным уничтожением бактерий и других микробов, которые продолжают расти и размножаться, неся устойчивые гены.

Что делать?

Один из способов уменьшить воздействие загрязнителей с улицы - это контроль за уличной одеждой. 96% уличной обуви имеют следы фекалий на подошве, в том числе устойчивый к противомикробным препаратам, и более 90% этих бактерий переносятся на пол. Добавьте в него токсины, вызывающие рак, из остатков асфальтовой дороги и химикатов, разрушающих эндокринную систему, и рекомендация станет еще яснее - никакой уличной обуви и одежды внутри быть не должно...