Красная Шапочка или Мальвина? Как сложились жизни тех, кто разбивал сердца советским мальчишкам

Они сыграли сказочных персонажей так искренне, что публика ассоциировала юных артисток с их героинями. Письма от поклонников приходили маленьким звездам пачками, им предлагали все новые роли в кино, однако многие актрисы в итоге сменили сферу деятельности, рассказывает «Стархит».
Для некоторых актрис роль в детском фильме стала единственной за всю карьеру, другие продолжили играть в кино. Получившие всесоюзную славу девочки давно выросли, но и сейчас с теплотой вспоминают время, когда их называли именами персонажей.
28 июня Яне Поплавской, сыгравшей Красную Шапочку, исполняется 52 года, и она до сих пор благодарна судьбе, что в 11 лет превратилась в кумира миллионов школьников, которые теперь показывают сказку собственным детям.
ЯНА ПОПЛАВСКАЯ
Будущая артистка появилась на свет в семье журналиста и актрисы. Девочка росла в творческой среде: ее окружали деятели искусства, которые приходили в гости к семье. Когда ребенку было четыре года, родители развелись. Мама Яны Поплавской вскоре нашла нового мужчину, который стал отчимом наследницы. Яна называла его «дядя Володя», но относилась как к родному папе.
Поплавская начала сниматься с четырех лет, а в шесть ее фамилию уже можно было отыскать в картотеке «Мосфильма». Но звание «самой красивой девочки Советского Союза» пришло к артистке не сразу. Поначалу одноклассницы обзывали ее страшной, а неприятные комментарии о собственной внешности Яна могла услышать даже дома.
Яна Поплавская
скриншот из Youtube
Яне Поплавской было 11, когда произошел поворотный момент в ее жизни. Юную артистку уже утвердили на работу в фильме «Морской щенок», и девочка готовилась к отъезду в Америку, где проходили съемки. Но тут поступило еще одно интересное предложение — главная роль в музыкальной сказке. «Володя, давай отдадим ее в «Красную Шапочку», а вдруг это ее судьба?» — решила мама Поплавской, посоветовавшись с мужем.
Родительница попала в точку — после выхода фильма девочку узнавали прохожие, а режиссеры постоянно приглашали в кино. Яна мешками получала письма от влюбленных школьников. Одноклассницы продолжали дразнить актрису, зато мальчики в посланиях усыпали ее комплиментами.
Артистка продолжила сниматься. В 14 она сыграла больную брошенную девочку в фильме «Васса», а в 1981-ом исполнила роль в картине «Переходный возраст», оказавшись на одной площадке с мамой. Однако родительница осталась недовольна работой дочки. «Мне спуску никогда не давали, мама была моим главным критиком, могла легко сказать, что я играю безобразно», — призналась Яна.
Родительница повлияла и на личную жизнь наследницы, познакомив ее с Сергеем Гинзбургом. Яна и Сергей поженились, и вскоре у них родился сын Клим. Со стороны казалось, что союз двух творческих людей был счастливым. Но что творилось за фасадом идиллии? Актриса работала за двоих, пытаясь прокормить семью, а муж начал ей изменять. Затем артистка пережила трагедию: она забеременела, но потеряла ребенка.
Не улучшило отношений супругов и рождение второго сына, Никиты. Когда актриса была беременна, то поправилась из-за приема гормональных препаратов. Сергей упрекал жену, говоря, что та плохо выглядит, хотя Яна пыталась любыми способами сохранить малыша. Терпение Поплавской иссякало, и брак окончательно рухнул, когда она снова влюбилась — в радиоведущего Евгения Яковлева. С ним звезда обрела счастье, вновь почувствовав себя нужной и желанной.
НАТАЛЬЯ ГУСЕВА
С детства девочка обожала наблюдать за жизнью насекомых и лелеяла мечту стать энтомологом. Ни одна школьная олимпиада по химии и биологии не обходилась без участия Натальи Гусевой. Ее целью было поступление в МГУ, а о карьере актрисы ребенок не помышлял: из-за природной скромности Наталья стеснялась даже спросить время у прохожего.
Но все изменилось, когда в класс 12-летней девочки в поисках актрисы для короткометражки «Опасные пустяки» пришел режиссер из киностудии имени Горького. Детей попросили зачитать стихи, а учительница порекомендовала постановщику Наташу, и тот утвердил ее на роль. На съемочной площадке на ребенка обратил внимание Павел Арсенов. Он сразу понял, что перед ним идеальная Алиса Селезнева, та самая «Гостья из будущего».
Девочка любила книгу Кира Булычева «Сто лет тому вперед», по которой снимали фильм, поэтому и согласилась на роль. После премьеры на нее обрушилась дикая популярность: равнодушные ранее одноклассники теперь признавались голубоглазой актрисе в любви, в ее подъезде дежурили поклонники, а от писем ломился стол. Родители переживали, что ребенка всерьез могут похитить фанаты. Режиссеры усыпали юную артистку предложениями, но Наталья твердо решила вернуться к намеченному с детства курсу — стать биологом.
Гусева навсегда оставила кино, но мужа встретила именно благодаря Алисе Селезневой. Фельдшер Денис Мурашкевич был заочно влюблен в артистку и даже пробрался в ее гостиничный номер, когда Наталья прилетела в его родной город Минск. Через несколько лет после инцидента Мурашкевич случайно встретился с актрисой. У пары завязался роман, плавно перетекший в брак.
Когда у супругов родилась дочь, свекровь Натальи настаивала, что следует назвать малышку Алисой. Гусева была против и дала наследнице другое имя — Алеся. Но постепенно романтика ушла из отношений влюбленных, и они приняли решение развестись. В 2014-ом микробиолог нашла нового спутника жизни, дизайнера Сергея Амбиндера, и на свет появился второй ребенок звезды «Гостьи из будущего» - София.
Несколько лет об этом браке бывшей актрисы никто не знал: она не скучала по популярности, воспринимая прошлую профессию как приключение, а вне мира кино предпочла держать подробности личной жизни в тайне.
ИНГА ИЛЬМ
Инга Ильм
скриншот из Youtube
В доме семьи Ильм всегда было много гостей. Большая компания, куда входили и ленинградские актеры, по вечерам коротала время за разговорами и преферансом. Кто-то из артистов взглянул на маленькую Ингу и предложил сфотографировать обаятельную девочку и отослать снимки на киностудию. Когда Владимир Алеников приступил к работе над фильмом «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», кадры, на которых запечатлели ребенка, оказались у него. Из десятков претенденток на главную женскую роль в картине режиссер выбрал 12-летнюю Ингу Ильм.
После выхода фильма в девочку влюбился весь Советский Союз. Но школьницу тяготила популярность, особенно, когда она поняла, что стала заложницей роли. Ингу много лет ассоциировали с Машей Старцевой.
Инга Ильм
скриншот из Youtube
На съемках русско-ирландского фильма «Лестница света» Ильм познакомилась с мужем — режиссером Джерри МакКарти. У пары родился сын. Но Инга мечтала совершенствоваться, поэтому через несколько лет уехала в Америку на актерские курсы. Идея была провальной, приходилось и учиться, и работать администратором в ресторане. Вернувшись в Россию, звезда устроилась в театр, а потом и на телевидение. В то время брак артистки дал трещину: влюбленные не могли определиться, в какой стране остаться насовсем.
В 2008-ом Инга наконец осуществила давнее желание и поступила в МГУ. Сейчас 47-летняя актриса — дипломированный искусствовед. Она живет в Риме вместе со вторым супругом Игорем Северцевым. История знакомства пары полна романтики. Режиссер и дизайнер выведал номер Ильм у ее коллеги и однажды позвал на прогулку. Женщина, утомленная съемками на телепрограммах, спонтанно согласилась на встречу с незнакомцем. Но по воле судьбы, именно благодаря Игорю артистка поняла, что устала от жизни без выходных и от постоянной суматохи. Теперь Инга Ильм окончательно оставила ТВ и наслаждается профессиональной сферой, которая близка ей по духу: историей культуры.
ТАТЬЯНА ПРОЦЕНКО
Татьяна Проценко
скриншот из Youtube
На съемках было трудно, ведь требовательный режиссер хотел сделать экранизацию сказки идеальной. Маленькая Таня не всегда понимала, как показать на камеру эмоции. Так, однажды от нее два часа не могли добиться искренних слез. Сцена удалась только тогда, когда Нечаев в сердцах накричал на девочку. Проценко была единственным ребенком в семье, на нее никогда не повышали голос, холили и лелеяли, поэтому расстроенная Мальвина всерьез разрыдалась, а оператор смог запечатлеть это для фильма.
Увидев в кино дебют Татьяны, ее сверстники разделились на два лагеря: девочек, окрестивших юную звезду чистюлей и занудой из-за роли, и мальчиков, которые смущались от одного взгляда красивой Мальвины. Карьера Проценко могла пойти в гору, ведь Нечаев уже готовил для нее новую сказку — «Про Красную Шапочку», но роковая случайность перечеркнула планы режиссера. Ребенок упал с велосипеда и получил серьезную травму спины, после которой любые физические и эмоциональные нагрузки были запрещены малышке врачами. Персонажа в итоге воплотила на экране Яна Поплавская.
Татьяна Проценко создала семью с актером Алексеем Войтюком
ВКонтакте
Испытания ждали Проценко и в семейной жизни. Первый брак Татьяны оказался несчастливым. Хотя у пары родилась дочка Аня, муж вел разгульный образ жизни и изменял супруге, пока та сидела с ребенком дома. Актриса решилась на развод, прекратив все контакты с предавшим ее избранником.
Но затем удача улыбнулась Проценко. Она устроилась на работу в издательство, где встретила Алексея Войтюка, который тоже недавно пережил расставание и играл в сказке «После дождичка в четверг». Головокружительный роман перешел в новый брак. В этом союзе Татьяна родила сына. Супруги до сих пор неразлучны и занимаются творчеством: Алексей снимается в кино, а 51-летняя звезда «Приключений Буратино» пишет и публикует стихи.
АННА ПЛИСЕЦКАЯ
Анна — племянница знаменитой балерины Майи Плисецкой. Мать девочки, Марианна Седова, прославилась как артистка Большого театра, а папа — как знаменитый балетмейстер. С миром кино была связана только бабушка Ани, Рахиль Мессерер, которая играла в немых фильмах.
Маленькая Плисецкая впервые появилась на экране в три года, снявшись в фильме-балете «Анна Каренина». Однако советские зрители стали узнавать 13-летнюю девочку, когда та сыграла Джейн Бэнкс в «Мэри Поппинс, до свидания». После выхода картины все актеры, участвовавшие в ней, почувствовали, что такое популярность.
Но ни письма от поклонников, ни отзывы окружающих не убедили Анну продолжить актерскую карьеру. Она чувствовала, что как представитель знаменитой балетной династии, не может избрать иной путь. Окончив академию, артистка работала в Мариинском театре, а затем гастролировала по Азии и США.
В 2000-х Плисецкая начала создавать танцевальные программы для одаренных детей. Казалось, она была так увлечена работой, что времени на личную жизнь просто не оставалось. «У меня личной жизни нет, потому что таких людей, как в прошлом поколении, сейчас не встретишь. Выпуск прекращен. Чтобы задержаться в моей жизни, надо не давать мне себя быстро прочитать. А детей рожать мне не на что. Денег нет. Может быть, у меня еще будет ребенок. Но пока я последняя Плисецкая», — говорила Анна два года назад.
Балерина редко дает интервью и скрывает, есть ли у нее возлюбленный. Сейчас 47-летняя артистка не вспоминает об актерском прошлом. Анна занимается постановкой танцевальных спектаклей и не считает, что роль Джейн Бэнкс много значила в ее судьбе.