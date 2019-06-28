Красная Шапочка или Мальвина? Как сложились жизни тех, кто разбивал сердца советским мальчишкам

ТАТЬЯНА ПРОЦЕНКО

Татьяна Проценко скриншот из Youtube Татьяна стала звездой совсем рано. Родители шестилетней девочки отправили ее фотографии на киностудию, и режиссер Леонид Нечаев пригласил ребенка сниматься в фильме «Приключения Буратино». Роль Мальвины казалась Проценко мечтой: она любила сказку «Золотой ключик» и думала, что окажется в кадре с собакой, пуделем Артемоном. К разочарованию юной актрисы, пса сыграл мальчик, переодетый в костюм.

На съемках было трудно, ведь требовательный режиссер хотел сделать экранизацию сказки идеальной. Маленькая Таня не всегда понимала, как показать на камеру эмоции. Так, однажды от нее два часа не могли добиться искренних слез. Сцена удалась только тогда, когда Нечаев в сердцах накричал на девочку. Проценко была единственным ребенком в семье, на нее никогда не повышали голос, холили и лелеяли, поэтому расстроенная Мальвина всерьез разрыдалась, а оператор смог запечатлеть это для фильма.

Увидев в кино дебют Татьяны, ее сверстники разделились на два лагеря: девочек, окрестивших юную звезду чистюлей и занудой из-за роли, и мальчиков, которые смущались от одного взгляда красивой Мальвины. Карьера Проценко могла пойти в гору, ведь Нечаев уже готовил для нее новую сказку — «Про Красную Шапочку», но роковая случайность перечеркнула планы режиссера. Ребенок упал с велосипеда и получил серьезную травму спины, после которой любые физические и эмоциональные нагрузки были запрещены малышке врачами. Персонажа в итоге воплотила на экране Яна Поплавская.

Татьяна Проценко создала семью с актером Алексеем Войтюком ВКонтакте «Случилось то, что случилось, значит, так было суждено. Я поступила на киноведческий факультет ВГИКа. Тогда очень хорошо прочувствовала, что такое одиночество», — вспоминала Татьяна насмешки однокурсников, критиковавших ее за раннюю роль.

Испытания ждали Проценко и в семейной жизни. Первый брак Татьяны оказался несчастливым. Хотя у пары родилась дочка Аня, муж вел разгульный образ жизни и изменял супруге, пока та сидела с ребенком дома. Актриса решилась на развод, прекратив все контакты с предавшим ее избранником.

Но затем удача улыбнулась Проценко. Она устроилась на работу в издательство, где встретила Алексея Войтюка, который тоже недавно пережил расставание и играл в сказке «После дождичка в четверг». Головокружительный роман перешел в новый брак. В этом союзе Татьяна родила сына. Супруги до сих пор неразлучны и занимаются творчеством: Алексей снимается в кино, а 51-летняя звезда «Приключений Буратино» пишет и публикует стихи.

АННА ПЛИСЕЦКАЯ

Анна — племянница знаменитой балерины Майи Плисецкой. Мать девочки, Марианна Седова, прославилась как артистка Большого театра, а папа — как знаменитый балетмейстер. С миром кино была связана только бабушка Ани, Рахиль Мессерер, которая играла в немых фильмах.

Маленькая Плисецкая впервые появилась на экране в три года, снявшись в фильме-балете «Анна Каренина». Однако советские зрители стали узнавать 13-летнюю девочку, когда та сыграла Джейн Бэнкс в «Мэри Поппинс, до свидания». После выхода картины все актеры, участвовавшие в ней, почувствовали, что такое популярность.

Анна Плисецкая ФОТО: скриншот из Youtube

«Мне говорили после «Мэри Поппинс, до свидания»: «Вы должны были поехать в Америку и стать голливудской звездой», — рассказывала Плисецкая.

Но ни письма от поклонников, ни отзывы окружающих не убедили Анну продолжить актерскую карьеру. Она чувствовала, что как представитель знаменитой балетной династии, не может избрать иной путь. Окончив академию, артистка работала в Мариинском театре, а затем гастролировала по Азии и США.

В 2000-х Плисецкая начала создавать танцевальные программы для одаренных детей. Казалось, она была так увлечена работой, что времени на личную жизнь просто не оставалось. «У меня личной жизни нет, потому что таких людей, как в прошлом поколении, сейчас не встретишь. Выпуск прекращен. Чтобы задержаться в моей жизни, надо не давать мне себя быстро прочитать. А детей рожать мне не на что. Денег нет. Может быть, у меня еще будет ребенок. Но пока я последняя Плисецкая», — говорила Анна два года назад.

Анну Плисецкую часто сравнивали со знаменитой тетей ФОТО: Facebook