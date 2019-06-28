На следующей неделе 30 женщин отправятся служить в эстонскую армию и будут защищать нас от врагов

Особенность этого призыва заключается в том, что выпускники 12 классов четырех эстонских школ приняли участие в проекте «Служить с одноклассниками», получается, что парни отучились вместе и теперь все вместе пойдут в армию. Это придаст им уверенности и поможет лучше адаптироваться к новым условиям.

ИО директора Департамента оборонных ресурсов Пеэп Тамбетс сказал: «Молодежь, желающую после окончания гимназии пойти на обязательную военную службу, стоит ценить. Они получат ценный опыт, исходя из него смогут планировать свою жизнь и карьеру. Они не ждут нашего приглашения, они сами дают знать о своей желании скорее пойти в армию».

Почти треть всех идущих на службу - добровольцы.

В связи с участием во всеэстонском Празднике песни и танца некоторые призывники смогут начать службу на неделю позже - с 8 июля.

Начинающие службу летом призывники проведут в армии 11 месяцев, туда попадают в основном выпускники 12 классов и ребята с высшим образованием.