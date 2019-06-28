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На следующей неделе 30 женщин отправятся служить в эстонскую армию и будут защищать нас от врагов

Женщины в эстонской армии

ФОТО: ANDRES HAABU / PM/SCANPIX BALTICS

На следующей неделе - 1, 2 и 3 июля - службу в эстонской армии начнут почти 1800 призывников. Из них добровольно защищать родину от врага отправятся 30 женщин. 

Особенность этого призыва заключается в том, что выпускники 12 классов четырех эстонских школ приняли участие в проекте «Служить с одноклассниками», получается, что парни отучились вместе и теперь все вместе пойдут в армию. Это придаст им уверенности и поможет лучше адаптироваться к новым условиям. 

ИО директора Департамента оборонных ресурсов Пеэп Тамбетс сказал: «Молодежь, желающую после окончания гимназии пойти на обязательную военную службу, стоит ценить. Они получат ценный опыт, исходя из него смогут планировать свою жизнь и карьеру. Они не ждут нашего приглашения, они сами дают знать о своей желании скорее пойти в армию».

Почти треть всех идущих на службу - добровольцы. 

В связи с участием во всеэстонском Празднике песни и танца некоторые призывники смогут начать службу на неделю позже - с 8 июля. 

Начинающие службу летом призывники проведут в армии 11 месяцев, туда попадают в основном выпускники 12 классов и ребята с высшим образованием. 

Следующий призыв в армию состоится 30 сентября и 1 октября. 

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