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Елена Темникова рассказала, почему распалась группа SEREBRO

Serebro

ФОТО: Evgenya Novozhenina/Sputnik/Scanpix

Певица откровенно побеседовала о своем прошлом проекте, пишет Пятый канал.

Отношения внутри группы SEREBRO, когда в ее составе пели Елена Темникова и Ольга Серябкина, испортились из-за некого романа между участниками проекта. Об этом в эфире YouTube-шоу «А поговорить?» рассказала Темникова.

По словам певицы, изначально внутри коллектива сложились замечательные отношения, но затем любовная связь между коллегами все испортила.

«По моему мнению, группа, отношения в группе, отношения мои с Фадеевым, мои с Олей, их отношения с коллективом разрушились только из-за появления чувств в команде. То есть говорят, что в бизнесе, например, нельзя, чтобы кто-то встречался. Рушит все. Это фраза действительно работает», — отметила артистка.

Темникова покинула группу SEREBRO в 2014 году и почти сразу же начала сольную карьеру, Ольга Серябкина объявила об уходе из коллектива спустя четыре года, в 2018-м.

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