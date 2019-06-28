Елена Темникова рассказала, почему распалась группа SEREBRO

Отношения внутри группы SEREBRO, когда в ее составе пели Елена Темникова и Ольга Серябкина, испортились из-за некого романа между участниками проекта. Об этом в эфире YouTube-шоу «А поговорить?» рассказала Темникова.

По словам певицы, изначально внутри коллектива сложились замечательные отношения, но затем любовная связь между коллегами все испортила.

«По моему мнению, группа, отношения в группе, отношения мои с Фадеевым, мои с Олей, их отношения с коллективом разрушились только из-за появления чувств в команде. То есть говорят, что в бизнесе, например, нельзя, чтобы кто-то встречался. Рушит все. Это фраза действительно работает», — отметила артистка.