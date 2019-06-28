Продукты, которые могут буквально взорваться, если их хранить в морозилке

Есть, по крайней мере, три вещи, которые небезопасно помещать в морозильник, и две из них - жидкости!

1. Газированные напитки

Газированные напитки, особенно в банках - очень опасны, если хранить их в морозильной камере.

Как правило, газированные напитки содержат углекислый газ. Однако после замерзания вода в напитках кристаллизуется из-за низкой температуры и оставляет лишь небольшое пространство для частиц углекислого газа. При очень низкой температуре диоксид углерода расширяется и, поскольку в банке недостаточно места, он оказывает высокое давление на банку. Банка может взорваться, когда не сможет больше выдерживать давление.

2. Сухой лед

Как и газированные напитки, сухой лед в основном представляет собой твердую форму углекислого газа. В морозильной камере, температура которой ниже -18 градусов по Цельсию, сублимация сухого льда ускоряется очень быстрыми темпами, так как диоксид углерода расширяется в 600-800 раз.

Однако, если сухой лед не взорвется в морозильной камере, ваш холодильник или морозильник все равно могут сломаться поскольку его температура намного ниже, чем температура внутри.

3. Алкоголь и легковоспламеняющиеся жидкости

Алкогольные напитки можно хранить в морозильной камере для быстрого охлаждения, но остерегайтесь замораживания закрытых бутылок вина и пива, потому что сочетание давления и расширения жидкости может вызвать взрыв. Другими словами, никогда не пытайтесь заморозить пиво, шампанское и вино.

Кроме того, никогда не пытайтесь выцарапать лед из морозильника с помощью острых предметов.

В качестве охлаждающей жидкости в морозильной камере и холодильнике иногда используется изобутан - легковоспламеняющийся газ, который в большой концентрации при контакте с воздухом может взорваться. Если вы случайно повредите стенку морозилки острым предметом, это может привести к взрыву.