Как выглядит самая красивая девушка России: ТОП-10 фото 17-летней выпускницы

Завершилось волнительное испытание для юных красавиц со всей России. И заветная корона нашла свою новую обладательницу — Анну Бакшееву. Первой вице-мисс конкурса «Краса России» стала Кристина Бугаевская, второй — Наталья Фёдорова.
17-летняя выпускница из Читы Анна Бакшеева стала победительницей конкурса «Краса России — 2019», обойдя в финале 47 претенденток.
Это не первая награда на конкурсах красоты для девушки: она уже становилась 1-й вице-мисс «Красы Забайкалья», 2-й вице-мисс «Старшеклассницы».
Но победа на таком масштабном соревновании стала для нее очень волнительным событием.
Анна призналась:
Я так счастлива, что даже не могу поверить в свою победу. Теперь первым делом надо позвонить маме домой — она больше всех за меня переживала!
Девушка ведёт страничку в Instagram, где показывает результаты фотосессий. И пусть подписчиков пока немного, все еще впереди.
Теперь у Анны на горизонте конкурс «Мисс Земля», где она будет представлять Россию.