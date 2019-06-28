Пт, 28.06.2019
Уж точно горячее нашего лета! ТОП-10 самых сексуальных эстонских красоток СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Cмотри
  • Как выглядит самая красивая девушка России: ТОП-10 фото 17-летней выпускницы

Как выглядит самая красивая девушка России: ТОП-10 фото 17-летней выпускницы

ФОТО: Instagram/anytabaksheeva

Завершилось волнительное испытание для юных красавиц со всей России. И заветная корона нашла свою новую обладательницу — Анну Бакшееву. Первой вице-мисс конкурса «Краса России» стала Кристина Бугаевская, второй — Наталья Фёдорова.

17-летняя выпускница из Читы Анна Бакшеева стала победительницей конкурса «Краса России — 2019», обойдя в финале 47 претенденток.

Это не первая награда на конкурсах красоты для девушки: она уже становилась 1-й вице-мисс «Красы Забайкалья», 2-й вице-мисс «Старшеклассницы».

Но победа на таком масштабном соревновании стала для нее очень волнительным событием.

Анна призналась:

Я так счастлива, что даже не могу поверить в свою победу. Теперь первым делом надо позвонить маме домой — она больше всех за меня переживала!

Девушка ведёт страничку в Instagram, где показывает результаты фотосессий. И пусть подписчиков пока немного, все еще впереди.

Теперь у Анны на горизонте конкурс «Мисс Земля», где она будет представлять Россию.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ