Бывшая возлюбленная Тимати со скандалом лишилась бизнеса

«Всех интересует, что же произошло между мной и Аленой. Много чего произошло. Последние два года — это маленькая жизнь: куча идей, проектов, бизнес, успехи, поражения, друзья, враги, доброжелатели, злопыхатели. Запуск проекта White Star — идея моего мужа. Он инвестировал в этот проект, бесконечно нам помогал. Это — колоссальный опыт, а также колоссальное количество различных эмоций: от суперпозитивных до ощущения опустошения. Такая жизнь требует зрелости, потому что только зрелый и взрослый человек может вынести все взлеты и падения, найти в себе силы любить, доверять, прощать, бороться, работать, несмотря ни на что. Нам не хватило этой зрелости — мне и Алене. Не хватило сил противостоять злопыхателям и врагам, не хватило «взрослости» в том, что касается развития и поддержания наших отношений. Результатом явилось требование Алены прекратить использовать ее имя и изображения, которое она передала через своего юриста, и пост Алены о том, что у нее новая команда. Со мной она так и не поговорила»,