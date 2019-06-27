Бывшая возлюбленная Тимати со скандалом лишилась бизнеса

Алена Шишкова потеряла бизнес. Они с подругой основали компанию по выпуску косметики. Но после разногласий совладелица не желает отдавать бренд экс-избраннице Тимати, пишет СтарХит.
На днях бывшая избранница Тимати Алена Шишкова сообщила, что меняет команду, с которой работает. На ее личной странице исчезла надпись White Star — именно так назывался бренд, совладелицей которого была 26-летняя девушка. Вместе с Шишковой фирму несколько лет назад создавали Ирина и Денис Кирсановы. И вот, когда между партнерами возник конфликт, им пришлось делить компанию. Ирина объяснила ситуацию.
«Всех интересует, что же произошло между мной и Аленой. Много чего произошло. Последние два года — это маленькая жизнь: куча идей, проектов, бизнес, успехи, поражения, друзья, враги, доброжелатели, злопыхатели. Запуск проекта White Star — идея моего мужа. Он инвестировал в этот проект, бесконечно нам помогал. Это — колоссальный опыт, а также колоссальное количество различных эмоций: от суперпозитивных до ощущения опустошения. Такая жизнь требует зрелости, потому что только зрелый и взрослый человек может вынести все взлеты и падения, найти в себе силы любить, доверять, прощать, бороться, работать, несмотря ни на что. Нам не хватило этой зрелости — мне и Алене. Не хватило сил противостоять злопыхателям и врагам, не хватило «взрослости» в том, что касается развития и поддержания наших отношений. Результатом явилось требование Алены прекратить использовать ее имя и изображения, которое она передала через своего юриста, и пост Алены о том, что у нее новая команда. Со мной она так и не поговорила»,
— отметила Кирсанова.
Алена не была удивлена публичной реакцией бизнес-партнера. Она рассказала, что несколько лет назад на совместном отдыхе с Ириной и Денисом родилась идея такого проекта. Но большую часть денег в дело вложили именно девушки. По словам Шишковой, в этом бизнесе лишь 30% вложений Дениса.
«Я думаю, вы понимаете, что от хорошего дела не отказываются. Единственное, я попросила оставить бренд за мной, но, оказалось, что он обманным путем был полностью оформлен на Иру. После этого я обратилась к юристам, чтобы они помогли восстановить справедливость. Ведь ни для кого не секрет с кем именно ассоциируется бренд White Star. Из-за большого количества съемок я не могла контролировать дела компании и доверила все Ире. Я встретилась с ней и ее мужем, чтобы обсудить этот вопрос, но ничего конкретного в ответ не услышала. После встречи я приняла решение о прекращении сотрудничества»,
— поделилась Алена.
Модель считала Кирсанову своей подругой и активно делилась с ней идеями, а также могла поддержать в непростую минуту.
«А сейчас Ира, которая называет White Star своим любимым делом, предлагает мне купить бренд за невероятные деньги. Конечно же, теперь о дальнейшем сотрудничестве не может быть и речи»,
— отметила Алена в беседе с PeopleTalk.
Кирсанова много лет работает визажистом и познакомилась с моделью Шишковой на одной из рекламных съемок. В совместной компании их роли разделились примерно так же: Ирина занималась подбором цветов и текстур, а лицо Алены было визитной карточкой компании.