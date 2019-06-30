Солнечное затмение 2 июля: эстонский астролог рассказывает, чего ждать и опасаться в этот день

Особенно его влияние почувствуют на себе представители знаков Рака, Козерога, Весов и Овна.

Но и некоторые представители других знаков Зодиака, имеющие в своем гороскопе чувствительные точки, связанные с затмением, не останутся в стороне.

В период солнечного затмения обычно происходит пребывание энергии, в период лунного наоборот - убывание.

Будьте готовы неожиданным переменам, новым начинаниям и получению неожиданных возможностей!

Ось Рак – Козерог символизирует собой выход на новый уровень из привычной зоны комфорта.

Так как акцентом предстоящего затмения будут являться темы предназначения и движения вперед, то стоит проанализировать и вспомнить, какие события с вами происходили 9 и 18,5 лет назад. Если в вашей судьбе случалось что-то судьбоносное, меняющее социальный статус или события, сильно изменившие ваше мировоззрение, то есть большая вероятность, что в этом году судьба может сделать очередной виток по той же теме. Главное не пасовать и двигаться вперед.

Если в июле прошлого года или в январе этого вы начинали какое-то важное дело или отношения, то сейчас вполне может произойти или развязка этих событий, или наоборот серьезный прогресс вперед.

В период этого затмения надо налаживать дела семейные, избавляться от устаревших психологических установок и учиться давать свободу выбора близким людям.

В день затмения (а лучше за пару дней до и после его) неблагоприятно вступать в брак и расторгать отношения. В эти дни мы слишком эмоциональны и не в состоянии адекватно оценить собственные желания.

Водите автомобиль осторожно и старайтесь не пораниться, так как раны и порезы будут долго заживать.