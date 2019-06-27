Чт, 27.06.2019
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Бузова станет игроком «Барселоны»
Ждем выхода на поле!

Ольга Бузова

ФОТО: Instagram

Российская певица на 48 часов окажется в роли профессионального футболиста знаменитого клуба, сообщает Лайф.

Российская певица Ольга Бузова станет игроком «Барселоны». Возможность почувствовать себя в роли футболиста каталонского клуба ей предложила компания Beko, которая является спонсором команды.

— Мы восхищаемся, что вы являетесь лидером мнения почти для 16 миллионов человек, делаете социальные проекты! Beko приглашает вас пожить 48 часов жизнью игроков легендарного футбольного клуба «Барселона», — написано в Instagram компании.

Певица тут же приняла приглашение, ответив на него в комментариях.

— Спасибо за поддержку! Я согласна с вами и готова стать примером для своих подписчиков! Я принимаю ваше приглашение. Пишите подробности в личку, — ответила Бузова.

Интересно, что ранее певица фотографировалась в форме мадридского «Реала» — главного соперника «Барселоны».

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