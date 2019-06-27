Бузова станет игроком «Барселоны»

— Мы восхищаемся, что вы являетесь лидером мнения почти для 16 миллионов человек, делаете социальные проекты! Beko приглашает вас пожить 48 часов жизнью игроков легендарного футбольного клуба «Барселона», — написано в Instagram компании.

Певица тут же приняла приглашение, ответив на него в комментариях.

— Спасибо за поддержку! Я согласна с вами и готова стать примером для своих подписчиков! Я принимаю ваше приглашение. Пишите подробности в личку, — ответила Бузова.

Интересно, что ранее певица фотографировалась в форме мадридского «Реала» — главного соперника «Барселоны».