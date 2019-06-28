Едим по звездам: блюда для каждого знака Зодиака

Овен

Овны — экспериментаторы. Они никогда не откажутся попробовать что-то новенькое. Эти люди страстные и нетерпеливые, поэтому долгая готовка не для них. Идеальное блюдо для Овнов — запеченная курочка с картошкой и зеленью. На приготовление «рябы» тратится минимум усилий: загрузили все на противень или в пакет для запекания, добавили специи и зелень — и в духовку до готовности.

Телец

Если и есть гурманы в этом мире, то они точно рождены под знаком Тельца. Они любят не только вкусную, но и красивую еду. Под настроение Тельцы могут готовить настоящие кулинарные шедевры. Блюдо для них тоже не может быть простым — глазированная свинина с розмарином. Свиная вырезка, запеченная в бульоне из бальзамического уксуса, меда, розмарина и горчицы.

Близнецы

В выборе блюд Близнецы непостоянны. Даже в ингредиентах они сочетают, казалось бы, несочетаемое. Главное для них в этом деле: приготовление не должно занимать много времени, Близнецы лучше потратят его на друзей и близких. Лучшее блюдо для них — спагетти с фрикадельками в томатном соусе. Не нужно много времени, чтобы приготовить спагетти, а фрикадельки и вовсе можно купить в готовом виде. Томатный соус как раз придаст необходимую пикантность и «кислинку».

Рак

Чем проще, тем лучше. Ракам ни к чему изысканные лакомства, а традиционная кухня как раз им по душе. Картошка с мясом - самое то. Или блинчики.

Лев

Львы любят царить на кухне. Признание их кулинарного таланта очень важно, поэтому они стараются превратить даже обычное блюдо в необычное — немножко изменят рецепт и добавят свой отличительный ингредиент. Идеальное блюдо — сырный суп. Вроде просто суп, а вроде с сыром (вот и необычная нотка, придающая сливочный вкус и аромат).

Дева

Девы отлично готовят и подходят к этому делу с особым вниманием. Они очень скрупулезные и придают значение деталям. Они с легкостью осилят даже сложное блюдо. Не удивляйтесь, если вас угостят, например, рулетом из говядины с сыром фета и шпинатом.

Весы

У Весов всего должно быть в меру: не слишком остро, не слишком сладко или солено и не слишком сложно и долго в приготовлении. Для них идеальное блюдо — омлет с ветчиной и сыром. И просто, и вкусно, и быстро.

Скорпион

Скорпионы не фанаты кухонных баталий. Им бы просто купить печенек и молока — и вот запредельное счастье. В то же время они любят пробовать новое, но только при условии, что знают, из чего приготовлено блюдо. Для них идеальным будет классический борщ — ингредиенты известные, а вкус незабываемый.

Стрелец

Шкура горит — это про Стрельцов. Они не любят сидеть на месте, обожают приключения и путешествия. Блюда для них должны быть с напоминанием о дальних странствиях и с намеком на очередной отпуск. Идеальным для них будет обжаренная курица в соусе из грибов, болгарского перца и тертого имбиря с добавлением орешков кешью.

Козерог

У Козерогов вряд ли надолго задержится еда в холодильнике: они очень практичны и точно этого не допустят. Они недурно готовят и смогут использовать остатки любых продуктов в приготовлении чего-то вкусного. Лучшее блюдо для Козерога — креветки в сливочном соусе. Креветки приготовить просто — нужно лишь бросить их в кипяток и подождать, пока они порозовеют. Отваренные креветки протушить в сметане или сливках со специями.

Водолей

Водолеи любят быть особенными, поэтому и блюдо для них должно быть уникальным и необычным. Водолей с легкостью совместит несовместимые продукты и получит в результате нечто необычное, но очень вкусное. Для Водолеев идеально подойдет нестандартное сочетание отбивных с черничным соусом и сладким картофелем.

Рыбы