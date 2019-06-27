Забери меня! Вещи, которые вы зря не стираете в стиральной машине

Кроссовки

Это самый лучший способ очистить их внутри и снаружи. Перед стиркой выньте стельки, а шнурки сложите в мешочек. Чтобы избежать шума при стирке, добавьте несколько полотенец, они его компенсируют. Также не стоит забывать, что нужно выбирать режим «деликатной стирки» и температуру 30-40 °С.

Куртки и пуховики

Для большинства курток и пуховиков предусмотрена возможность стирки в стиральной машине . Специальный режим «куртки» не позволит наполнителю сваляться в ком.

Детские игрушки

Не сомневаемся, что мягкие игрушки вы точно отправляете в стиральную машину. Кроме них также можно стирать резиновые игрушки для ванной и игрушки-антистресс. Смело пользуйтесь этой возможностью, выбирая низкую температуру и минимальные обороты.

Душевые занавески и мочалки

Стирайте в стиральной машине губки для ванной, мочалки и душевые занавески вместо того, чтобы покупать новые. Загружайте эти предметы, добавив небольшое количество порошка и выбрав стандартный режим.

Бейсболки

Бейсболка легко отстирается при быстрой стирке в холодной воде. Нанесите предварительно пятновыводитель для идеальной чистоты, а также не забудьте про мешочек для стирки, чтобы не повредить ткань. Не используйте отжим, иначе это может испортить форму бейсболки.

Одеяла

Необходимо регулярно стирать одеяла из-за большого скопления пыли и микробов в них. В стиральные машины с загрузкой восемь кг одеяла поместятся идеально, а одноименный режим отстирает их без труда.

Коврики для йоги и ванной

Коврики для йоги и ванной тоже накапливают грязь и неприятные запахи. Стирайте в стиральной машине только коврики толщиной 1,3-4,5 мм с выставлением температуры до 30°С и без использования отжима. При этом помните, что если его толщина достигает шести мм, то в стиральную машину он не поместится, и рекомендуется только ручная стирка.

Лежаки для домашних питомцев и поводки

Как бы вы ни ухаживали за своим питомцем, в лежаке все равно будет скапливаться шерсть и грязь. Перед стиркой нужно пропылесосить лежак от шерсти, а поводок сложить в специальный мешочек. Стирайте лежак в холодной воде и с добавлением порошка. Обещаем, ваш питомец точно будет доволен результатом.

Сумки и рюкзаки