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Инсайдер рассказал, как Кэти Перри и Орландо Блум готовятся к свадьбе

Katy Perry ja Orlando Bloom 2018.

ФОТО: Reuters/ScanPix

42-летний Орландо Блум и 34-летняя Кэти Перри решили не тянуть со свадьбой. Источники из окружения пары утверждают, что актер и певица поженятся до конца этого года, пишет Сплетник.

Сейчас они продумывают детали предстоящего торжества. Кэти взяла на себя основную работу по подготовке свадьбы, но и Орландо участвует в планировании. У них будет веселый праздник в кругу семьи и друзей,

— поделился новостями инсайдер.

Ранее сообщалось, что пара хочет устроить камерную церемонию, не привлекая к ней излишнее внимание.

В День всех влюбленных Блум и Перри объявили о своей помолвке. В Instagram Кэти показала обручальное кольцо за пять миллионов долларов, выполненное в форме цветка. Поклонники пары ждали этот момент три года — именно столько длится роман звезд. Их отношения прошли проверку расставанием. Кэти и Орландо познакомились в феврале 2016-го и ровно через год объявили о разрыве. После новогодней вечеринки в Японии в 2018 году они решили дать своим отношениям второй шанс.

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