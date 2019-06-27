Инсайдер рассказал, как Кэти Перри и Орландо Блум готовятся к свадьбе

Сейчас они продумывают детали предстоящего торжества. Кэти взяла на себя основную работу по подготовке свадьбы, но и Орландо участвует в планировании. У них будет веселый праздник в кругу семьи и друзей,

В День всех влюбленных Блум и Перри объявили о своей помолвке. В Instagram Кэти показала обручальное кольцо за пять миллионов долларов, выполненное в форме цветка. Поклонники пары ждали этот момент три года — именно столько длится роман звезд. Их отношения прошли проверку расставанием. Кэти и Орландо познакомились в феврале 2016-го и ровно через год объявили о разрыве. После новогодней вечеринки в Японии в 2018 году они решили дать своим отношениям второй шанс.