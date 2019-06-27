Смотрите: что удивило звезду сериала «Кухня» Марка Богатырева в соседней Риге

Несмотря на то, что съемки передачи «По секрету всему свету» телеканала «Россия 1» лишь недавно прошли в Таллинне и портал Limon рассказал об этом своим читателям, в Риге авторы и ведущие передачи успели побывать еще в прошлом году, в мае 2018. Давайте посмотрим, что им приглянулось в соседней европейской столице.