Смотрите: что удивило звезду сериала «Кухня» Марка Богатырева в соседней Риге
Несмотря на то, что съемки передачи «По секрету всему свету» телеканала «Россия 1» лишь недавно прошли в Таллинне и портал Limon рассказал об этом своим читателям, в Риге авторы и ведущие передачи успели побывать еще в прошлом году, в мае 2018. Давайте посмотрим, что им приглянулось в соседней европейской столице.
В столице Латвии программу провел Марк Богатырев, который рассказал о главных символах Риги, приготовил фирменный «Колобок» и взглянул на гоночные автомобили. Что же еще интересного есть в Риге? Конечное же, Рижская Дума.
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