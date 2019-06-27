Акулы растерзали нырявшую с маской студентку на глазах ее семьи

Они увидели, как к девушке приближаются три акулы. Родители в ужасе стали кричать, чтобы предупредить дочь о надвигающейся опасности, но та их не слышала. На глазах у семьи хищные рыбы напали на плавающую студентку и стали терзать. Они успели оставить укусы по всему телу и оторвать правую руку, прежде чем девушку удалось вытащить из воды. Джордан экстренно доставили в больницу, где медики констатировали ее смерть.