Чт, 27.06.2019
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Акулы растерзали нырявшую с маской студентку на глазах ее семьи

Акула. Иллюстративный снимок.

ФОТО: CATERS NEWS/Caters News Agency

21-летняя девушка отправилась на летний отдых, который обернулся настоящей трагедией.

Студентка Джордан Линдси из Торранса, США, поехала на Багамские острова вместе со своей семьёй. Там они отправились на прогулку на катере, чтобы позаниматься подводным плаванием. Девушка уже ныряла с маской, когда её родственники заметили нечто страшное, пишет Лайф со ссылкой на The Sun.
 
Они увидели, как к девушке приближаются три акулы. Родители в ужасе стали кричать, чтобы предупредить дочь о надвигающейся опасности, но та их не слышала. На глазах у семьи хищные рыбы напали на плавающую студентку и стали терзать. Они успели оставить укусы по всему телу и оторвать правую руку, прежде чем девушку удалось вытащить из воды. Джордан экстренно доставили в больницу, где медики констатировали ее смерть.
 

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