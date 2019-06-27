Какие распространенные имена приносят несчастье

Вера

Это имя ассоциируется с верой, надеждой и всем, что с этим связано. Но, к сожалению, оно не имеет ничего общего с данными понятиями. Девушка по имени Вера беспечно относится к жизни и довольно рано взрослеет.

Иногда она не может адекватно оценивать ситуацию и воспринимают все сложности в штыки. Часто сетует на жизнь. Но, несмотря на легкомыслие, Вера умеет взяться за ум и вовремя воспользоваться внутренними ресурсами. К сожалению, эти девушки достаточно часто теряют интерес к жизни (примерно к тридцати годам).

Женя

Этим именем можно назвать и девочку, и мальчика. Но астрологи все же не советуют называть Женей ребенка женского пола, ибо на жизненном пути он будет брать на себя слишком много обязанностей. Часто девушки с именем Женя ведут себя грубовато, напористо, имеют сложности в личной жизни.

Это имя пагубно и для мужчин, так как им передается мягкий характер, который мешает проявлять твердость в принятии решений. Таких мальчиков с детства надо отдавать в спортивные секции и воспитывать в них мужество.

Антон

«Несчастье» этого имени чаще всего связывают с зависимостями. Как правило, эти люди подвержены алкоголизму. Антоны часто болеют в детстве, проводят много времени в больнице, не стремятся к учебе и знаниям. Часто вырастают замкнутыми и агрессивными людьми. Не умеют проявлять любовь к близким.

Вова

В данном случае речь идет о сокращенном варианте имени Владимира (если мальчика так называют с детства). Это имя связанно с разгульным образом жизни. Вместо усердной работы, семейной жизни, стабильности, Вова предпочтет гулянки и веселье с друзьями. Он подвержен чужому мнению, часто вырастает задирой.

Родителям будет особенно тяжело с ним в возрасте от 10 до 18 лет. Совершенно неуправляемые мальчики с жестоким характером. Но при правильном воспитании все, что сулят звезды, можно избежать.

Надежда

Девочке с таким именем не светит счастливая семейная жизнь. Надежды достаточно усердны, обычно хорошо учатся, послушны и внимательны, но в подростковый период все может измениться. Если они перейдут грань разумного, то могут рано забеременеть и быстро выйти замуж (что обычно заканчивается разводом).

Желание оказаться везде и все попробовать может сыграть злую шутку. Говорят, девушкам с таким именем может выпасть тяжкое испытание, с которым не все могут справиться.

Роман

Ребенок с таким именем вырастает неуверенным в себе и витающим в облаках. В отношениях с девушками Роман долго выбирает «ту единственную».