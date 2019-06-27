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Какие распространенные имена приносят несчастье

Дети. Иллюстративное фото.

ФОТО: Aleksandar Varbenov / PantherMedia / Aleksandar Varbenov

Каждый родитель хочет дать своему ребенку красивое имя, но не многие знают, что есть несколько несчастливых имен, которыми не стоит называть своих детей, пишет журнал «Лиза».

Вера

Это имя ассоциируется с верой, надеждой и всем, что с этим связано. Но, к сожалению, оно не имеет ничего общего с данными понятиями. Девушка по имени Вера беспечно относится к жизни и довольно рано взрослеет.

Иногда она не может адекватно оценивать ситуацию и воспринимают все сложности в штыки. Часто сетует на жизнь. Но, несмотря на легкомыслие, Вера умеет взяться за ум и вовремя воспользоваться внутренними ресурсами. К сожалению, эти девушки достаточно часто теряют интерес к жизни (примерно к тридцати годам).

Женя

Этим именем можно назвать и девочку, и мальчика. Но астрологи все же не советуют называть Женей ребенка женского пола, ибо на жизненном пути он будет брать на себя слишком много обязанностей. Часто девушки с именем Женя ведут себя грубовато, напористо, имеют сложности в личной жизни.

Это имя пагубно и для мужчин, так как им передается мягкий характер, который мешает проявлять твердость в принятии решений. Таких мальчиков с детства надо отдавать в спортивные секции и воспитывать в них мужество.

Антон

«Несчастье» этого имени чаще всего связывают с зависимостями. Как правило, эти люди подвержены алкоголизму. Антоны часто болеют в детстве, проводят много времени в больнице, не стремятся к учебе и знаниям. Часто вырастают замкнутыми и агрессивными людьми. Не умеют проявлять любовь к близким. 

Вова

В данном случае речь идет о сокращенном варианте имени Владимира (если мальчика так называют с детства). Это имя связанно с разгульным образом жизни. Вместо усердной работы, семейной жизни, стабильности, Вова предпочтет гулянки и веселье с друзьями. Он подвержен чужому мнению, часто вырастает задирой.

Родителям будет особенно тяжело с ним в возрасте от 10 до 18 лет. Совершенно неуправляемые мальчики с жестоким характером. Но при правильном воспитании все, что сулят звезды, можно избежать.

Надежда

Девочке с таким именем не светит счастливая семейная жизнь. Надежды достаточно усердны, обычно хорошо учатся, послушны и внимательны, но в подростковый период все может измениться. Если они перейдут грань разумного, то могут рано забеременеть и быстро выйти замуж (что обычно заканчивается разводом).

Желание оказаться везде и все попробовать может сыграть злую шутку. Говорят, девушкам с таким именем может выпасть тяжкое испытание, с которым не все могут справиться.

Роман

Ребенок с таким именем вырастает неуверенным в себе и витающим в облаках. В отношениях с девушками Роман долго выбирает «ту единственную».

Проявляет внимание столь напористо, что отпугивает противоположный пол. Часто вырастает грубым, применяет физическую силу, если с его мнением не согласны. Такого малыша нельзя «залюбливать» и потакать всем прихотям. Важно во всем соблюдать меру и следить за дисциплиной.

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