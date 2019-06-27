После огласки в прессе порнодом в Пирита послал Эстонию на три буквы

20 мая в эстонских СМИ появилась новость о том, что в Пирита на улице Варсааллика открыт так называемый дом Распутина, где всегда праздник. Трудятся в доме порядка 30 красоток, преимущественно из Великобритании, развлекаясь на камеру.

От людей никто никогда не скрывал, что дом Распутина работает именно в Эстонии, но теперь жители нашей страны останутся без ярких сексуальных видеотрансляций. Доступ к сайту заблокирован.

При посещении страницы высвечивается вот такая картинка:

Послание дома Распутина жителям Эстонии, желающим развлечься ФОТО: Kuvatõmmis veebilehelt rasputinmansion.com

Сначала в мягкой форме говорится, что «в вашей стране» сайт недоступен, а уже потом показывают средний палец и посылают чуть ли не на три веселых буквы.

По словам администраторов сайта, это временные меры безопасности и такое периодически бывает в разных регионах. Эстонцам на сайте всегда очень рады. Сейчас попасть на страницу можно при помощи VPN.

VPN (англ. Virtual Private Network «виртуальная частная сеть») — обобщённое название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений (логическую сеть) поверх другой сети (например интернет).

После ответа администрации сайта может сложиться впечатления, что доступ на сайт закрыт, потому что теперь почти все в нашей стране знают, где находится этот порнодом, а фанат таких фильмов может туда нежданно-негаданно нагрянуть.

Девочки играют в Твистер ФОТО: Kuvatõmmis veebilehelt rasputinmansion.com