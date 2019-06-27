Чт, 27.06.2019
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  • Этот безумный мир! В Интернете дорого продается новый вид бикини - «цензурное»

Этот безумный мир! В Интернете дорого продается новый вид бикини - «цензурное»

Девушки в бикини. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Internet

Пляжная мода становится все более и более откровенной, закрывая лишь самые деликатные части тела, но оставляя много обнаженного тела, пишет Elu24.

Так называемые «цензурные» бикини продаются в интернет-магазинах Adriana Degreas и Cult Gaia. Хотя дизайн бикини очень специфичен, а цена вообще заоблачная - 519 евро, спрос на миниатюрные полосочки есть.

Вот такие бикини продаются по баснословной цене

ФОТО: Internet

Верхняя часть бикини полностью прозрачна. Только узкая темная полоса закрывает соски. Нижняя часть выглядит прилично. Такие бикини актуальны у стройных молодых девушек, которым нравится демонстрировать свое тело и привлекать внимание окружающих. Так, например, «цензурный» купальник приобрела фитнес-красотка Камила Гупер, на Instagram которой подписано более миллиона человек.

Фотографию можно посмотреть ЗДЕСЬ!

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