Этот безумный мир! В Интернете дорого продается новый вид бикини - «цензурное»

Пляжная мода становится все более и более откровенной, закрывая лишь самые деликатные части тела, но оставляя много обнаженного тела, пишет Elu24.
Так называемые «цензурные» бикини продаются в интернет-магазинах Adriana Degreas и Cult Gaia. Хотя дизайн бикини очень специфичен, а цена вообще заоблачная - 519 евро, спрос на миниатюрные полосочки есть.
Верхняя часть бикини полностью прозрачна. Только узкая темная полоса закрывает соски. Нижняя часть выглядит прилично. Такие бикини актуальны у стройных молодых девушек, которым нравится демонстрировать свое тело и привлекать внимание окружающих. Так, например, «цензурный» купальник приобрела фитнес-красотка Камила Гупер, на Instagram которой подписано более миллиона человек.
Фотографию можно посмотреть ЗДЕСЬ!