Анна Седокова сделала шокирующее признание. Прямо из кровати

Статус секс-символа давно закрепился за Анной Седоковой. Однако сама артистка сделала признание: ее тело далеко от совершенства. На своей странице в Instagram певица откровенно рассказала о том, что она отчаянно борется с целлюлитом. Монолог мать троих детей сопроводила «постельной» фотографией с растрепанными волосами.

«После рождения третьего ребенка я поправилась. И если мои объемы и мой вес меня устраивают, то совершенно предательски на моих ногах появился этот идиотский целлюлит. Да, я написала это слово. И мне было сложно сейчас», — призналась Седокова.

Анна Седокова ФОТО: Instagram