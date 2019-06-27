Анна Седокова сделала шокирующее признание. Прямо из кровати

Российская певица опубликовала снимок из кровати и призналась, что старательно борется с изъянами своего тела, рассказывает Пятый канал.
Статус секс-символа давно закрепился за Анной Седоковой. Однако сама артистка сделала признание: ее тело далеко от совершенства. На своей странице в Instagram певица откровенно рассказала о том, что она отчаянно борется с целлюлитом. Монолог мать троих детей сопроводила «постельной» фотографией с растрепанными волосами.
«После рождения третьего ребенка я поправилась. И если мои объемы и мой вес меня устраивают, то совершенно предательски на моих ногах появился этот идиотский целлюлит. Да, я написала это слово. И мне было сложно сейчас», — призналась Седокова.
Как рассказала Анна, сейчас она активно борется со своим изъяном — следит за объемом выпитой воды, ходит на массаж и тренируется в антицеллюлитных спортивных штанах. Звезда также пользуется специальными медицинскими пластырями, которые, по ее словам, также должны помочь ей в совершенствовании тела. Певица даже попросила своих подписчиков поделиться секретами и средствами, которые помогли им самим в борьбе с целлюлитом. Впрочем, большинство фолловеров Седоковой считают, что ничего исправлять ей не нужно — она прекрасна и так.