Игорь Петренко перестал скрывать младшую дочь

Игорь Петренко и Кристина Бродская стараются не афишировать личную жизнь. О пополнении в звездном семействе, которое произошло в начале этого года, стало известно лишь когда дочь пары уже появилась на свет. Счастливые родители назвали девочку Евой.

Недавно актеры опубликовали первое фото малышки и рассказали о семейных буднях. Как выяснилось, у Петренко и его супруги нет няни, поэтому, если малышей не с кем оставить, они берут детей с собой.

«Когда мы появляемся на каких-то мероприятиях, нас часто спрашивают: "Где дети!?". Так вот, у нас по-прежнему нет няни, и дети, если не с бабушками и друзьями, конечно же, с нами. Работу работаем!» — поделился актер. Пользователи Сети поддержали звездную пару, поблагодарив за достойный пример для подражания. «Хорошие, красивые. Всегда с радостью смотрю на вас. Счастья вам на долгие годы«, «Вам с Игорем счастливого и яркого пути, родительских радостей», — комментируют подписчики Петренко.