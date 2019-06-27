«Трупы видела на снегу»: Успенская рассказала, как ее едва не убили в криминальных разборках

В ходе беседы 65-летняя артистка откровенно рассказала о том, как тяжело шла ее карьера. В частности, до всеобщей известности она пела в ресторанах Кисловодска, Еревана, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, успев пожить в эмиграции. Но настоящая известность к ней пришла в 90-е годы прошлого века в жанре шансон.

По признанию знаменитости, в тот лихой период она попала од обстрел. Это произошло во время празднования дня рождения. «После дня рождения на наших глазах шестерых расстреляли. Трупы я видела на снегу... Там была борьба за власть, группировки... Я не знаю, кто его расстрелял, но то, что он кому-то мешал... Охрану тоже расстреляли. Я видела, в меня не попали. Я думаю, плохо стреляли», – вспоминает Успенская.

Также артистка ответила на вопрос о том, сколько у нее было мужчин.

«Этот вопрос сложный, их было столько, сколько капель в море. Я не жалею абсолютно, что поимела такой опыт. Я поняла, что любовь – игра, и от перемены мужчины в моей жизни ничего нового я не узнала. А все, что узнала, это мой личный опыт», - призналась звезда, добавив, что творческим женщинам нужно черпать вдохновение, которое можно взять лишь от «нормального мужчины».