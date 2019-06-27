«Двойка с минусом»: Юлию Михалкову в прозрачной юбке почему-то не оценили

На новом снимке Михалкова позирует на фоне бассейна. На Юлии топ-бралетт с полупрозрачной серединой и прозрачная юбка по колено с атласным поясом. Многим поклонникам актрисы такой кадр пришелся по душе.

Однако нашлось немало и тех, кто раскритиковал снимок. Одним не понравился неудачный ракурс, из-за которого Михалкова стала выглядеть слишком брутально, другие заподозрили, что Юлия таким откровенным фото просто пытается привлечь внимание мужчин и устроить свою личную жизнь.