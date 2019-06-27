«Двойка с минусом»: Юлию Михалкову в прозрачной юбке почему-то не оценили

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова похвасталась идеальной фигурой в полупрозрачном наряде. Соблазнительное фото появилось на странице актрисы в Instagram.
На новом снимке Михалкова позирует на фоне бассейна. На Юлии топ-бралетт с полупрозрачной серединой и прозрачная юбка по колено с атласным поясом. Многим поклонникам актрисы такой кадр пришелся по душе.
«Ух! Огонь!»; «Воу-воу-воу! Полегче, Юля!»; «Украдут, ой украдут такую красивую!» — наперебой хвалят звезду фолловеры.
Однако нашлось немало и тех, кто раскритиковал снимок. Одним не понравился неудачный ракурс, из-за которого Михалкова стала выглядеть слишком брутально, другие заподозрили, что Юлия таким откровенным фото просто пытается привлечь внимание мужчин и устроить свою личную жизнь.