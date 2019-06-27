Чт, 27.06.2019
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«Двойка с минусом»: Юлию Михалкову в прозрачной юбке почему-то не оценили

Юлия Михалкова

ФОТО: Instagram

Фото у бассейна понравилось далеко не всем подписчикам актрисы, сообщает Пятый канал.

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова похвасталась идеальной фигурой в полупрозрачном наряде. Соблазнительное фото появилось на странице актрисы в Instagram.

На новом снимке Михалкова позирует на фоне бассейна. На Юлии топ-бралетт с полупрозрачной серединой и прозрачная юбка по колено с атласным поясом. Многим поклонникам актрисы такой кадр пришелся по душе.

Юлия Михалкова

ФОТО: Instagram

«Ух! Огонь!»; «Воу-воу-воу! Полегче, Юля!»; «Украдут, ой украдут такую красивую!» — наперебой хвалят звезду фолловеры.

Однако нашлось немало и тех, кто раскритиковал снимок. Одним не понравился неудачный ракурс, из-за которого Михалкова стала выглядеть слишком брутально, другие заподозрили, что Юлия таким откровенным фото просто пытается привлечь внимание мужчин и устроить свою личную жизнь.

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