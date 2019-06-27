Пропавшего 11 лет назад мальчика нашли. Теперь его судят за убийство отца

Только спустя 11 лет полицейским удалось его найти. Оказалось, чтобы обрести свободу, подростку пришлось застрелить своего отца. Сейчас он арестован и обвинён в убийстве, сообщает The Sun.

По данным полицейских, между родственниками произошел конфликт, в результате которого Энтони сделал три выстрела. Одна из пуль попала прямо в голову мужчины. Впрочем, его сестра Наташа утверждает, что у брата не оставалось другого выбора.

Их отец Берт всегда был жестоким и постоянно над ними издевался, поэтому, по всей вероятности, Энтони выстрелил в целях самозащиты.

Все эти годы он был изолирован и подвергался насилию со стороны собственного отца. Мой брат в последний раз защитился от этого злобного человека,

- рассказала Наташа.

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

Наташа также рассказала, что Берт и ее мать жили вместе около 10 лет, прежде чем он исчез вместе с Энтони. Мужчине несколько раз предъявлялись обвинения в жестоком обращении.

Я могу только представить, через что прошёл Энтони. Когда он был маленьким, Берт держал его на руках, пока издевался над моей матерью,