Чт, 27.06.2019
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Пропавшего 11 лет назад мальчика нашли. Теперь его судят за убийство отца

Anthony Templet otsimiskuulutusel viieaastasena (vasakul) ja praegu 17-aastasena

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

Энтони Темплету было пять лет, когда он бесследно пропал из своего дома в штате Техас. 

Только спустя 11 лет полицейским удалось его найти. Оказалось, чтобы обрести свободу, подростку пришлось застрелить своего отца. Сейчас он арестован и обвинён в убийстве, сообщает The Sun.

По данным полицейских, между родственниками произошел конфликт, в результате которого Энтони сделал три выстрела. Одна из пуль попала прямо в голову мужчины. Впрочем, его сестра Наташа утверждает, что у брата не оставалось другого выбора.

Их отец Берт всегда был жестоким и постоянно над ними издевался, поэтому, по всей вероятности, Энтони выстрелил в целях самозащиты.

Все эти годы он был изолирован и подвергался насилию со стороны собственного отца. Мой брат в последний раз защитился от этого злобного человека,

- рассказала Наташа. 

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

Наташа также рассказала, что Берт и ее мать жили вместе около 10 лет, прежде чем он исчез вместе с Энтони. Мужчине несколько раз предъявлялись обвинения в жестоком обращении.

Я могу только представить, через что прошёл Энтони. Когда он был маленьким, Берт держал его на руках, пока издевался над моей матерью,

- призналась она. 

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