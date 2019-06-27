Это вообще она?! Поклонники не узнали Кайли Дженнер без макияжа

Однако 25 июня Дженнер изменила привычному стилю. На прием к стоматологу она пришла в черном спортивном костюме и без макияжа. Также бизнесвумен на время отказалась от контактных линз, поэтому репортерам удалось заснять ее в очках. Поклонников удивило то, что без косметики Кайли совершенно не похожа на себя. «Она выглядит как школьница! Мимо такой можно легко пройти на улице и не заметить», «Даже не верится, что это Кайли. Но и без макияжа она выглядит прекрасно», «Смыла косметику и стала похожа на обычную простушку», — делились мнениями фанаты звезды после того, как снимки попали в Сеть.

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Кайли известна не только съемками в шоу «Семейство Кардашян», но и своими бизнес-проектами. Так, ее именная линия косметики, созданная в 2015 году, пользуется большой популярностью в США и Европе. В 2019 году Дженнер стала самым молодым миллиардером в мире.

При этом Кайли является главным рекламным лицом своего бренда. Она использует собственные линейки макияжа при подготовке к красным дорожкам. Недавно Дженнер запустила производство уходовой косметики, чем вызвала настоящий фурор среди фанатов.

В интервью бизнесвумен неоднократно рассказывала о детских комплексах. Уже в возрасте 12 лет Кайли мечтала о кардинальной перемене внешности. Сейчас Дженнер полностью довольна тем, как выглядит.

ФОТО: VALERIE MACON / AFP