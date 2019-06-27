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  • Это вообще она?! Поклонники не узнали Кайли Дженнер без макияжа

Это вообще она?! Поклонники не узнали Кайли Дженнер без макияжа

File photo dated 06/05/19 of Kylie Jenner, who has said she spent a day in hospital with Stormi, after the toddler suffered an allergic reaction.

ФОТО: Jennifer Graylock / PA Wire/PA Images

21-летняя Кайли Дженнер всего за несколько лет смогла доказать, что входит в число популярнейших звезд в США. Младшая сестра Ким Кардашян прославилась благодаря стремительному преображению из простой школьницы в роковую диву. Сейчас Кайли невозможно представить без яркого макияжа и откровенных нарядов, подчеркивающих ее формы, пишет СтарХит.

Однако 25 июня Дженнер изменила привычному стилю. На прием к стоматологу она пришла в черном спортивном костюме и без макияжа. Также бизнесвумен на время отказалась от контактных линз, поэтому репортерам удалось заснять ее в очках. Поклонников удивило то, что без косметики Кайли совершенно не похожа на себя. «Она выглядит как школьница! Мимо такой можно легко пройти на улице и не заметить», «Даже не верится, что это Кайли. Но и без макияжа она выглядит прекрасно», «Смыла косметику и стала похожа на обычную простушку», — делились мнениями фанаты звезды после того, как снимки попали в Сеть.

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Кайли известна не только съемками в шоу «Семейство Кардашян», но и своими бизнес-проектами. Так, ее именная линия косметики, созданная в 2015 году, пользуется большой популярностью в США и Европе. В 2019 году Дженнер стала самым молодым миллиардером в мире.

При этом Кайли является главным рекламным лицом своего бренда. Она использует собственные линейки макияжа при подготовке к красным дорожкам. Недавно Дженнер запустила производство уходовой косметики, чем вызвала настоящий фурор среди фанатов.

В интервью бизнесвумен неоднократно рассказывала о детских комплексах. Уже в возрасте 12 лет Кайли мечтала о кардинальной перемене внешности. Сейчас Дженнер полностью довольна тем, как выглядит.

ФОТО: VALERIE MACON / AFP

Последние два года звезда встречается с рэпером Трэвисом Скоттом. 1 февраля 2018 года у пары родилась дочь Сторми. Несмотря на то, что Кайли проводит много времени с ребенком, она успевает развивать бизнес-проекты и посещать светские мероприятия. Конечно, Дженнер давно привыкла быть иконой стиля, но попавшие в Сеть снимки доказывают: миллиардерша все еще может позволить себе выйти из дома без макияжа.

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