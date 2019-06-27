Где трусики? Экстремальное бикини «русской Кардашян» едва прикрыло ее формы

Фотомодель Анастасия Квитко, которую в сети прозвали «русской Кардашьян», выложила в Instagram очередной провокационный снимок. На этот раз она сфотографировалась на отдыхе в микро-бикини, несмотря на наличие которого подписчики Квитко смогли разглядеть все подробности ее фигуры.
«Богиня!» — прокомментировал один из пользователей. «Ты огонь!» — добавил другой. «Где трусики?» — не удержался фолловер. «Вот так фигура!» — не сдержался очередной юзер. «Побольше бы таких фото, глаз прям радуется!» — признался еще один подписчик Анастасии Квитко.
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