Чт, 27.06.2019
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  • Где трусики? Экстремальное бикини «русской Кардашян» едва прикрыло ее формы

Где трусики? Экстремальное бикини «русской Кардашян» едва прикрыло ее формы

Анастасия Квитко

ФОТО: Instagram

Анастасия Квитко порадовала подписчиков в Instagram новым снимком, рассказывает Пятый канал.

 

 

Фотомодель Анастасия Квитко, которую в сети прозвали «русской Кардашьян», выложила в Instagram очередной провокационный снимок. На этот раз она сфотографировалась на отдыхе в микро-бикини, несмотря на наличие которого подписчики Квитко смогли разглядеть все подробности ее фигуры.

«Богиня!» прокомментировал один из пользователей. «Ты огонь!» добавил другой. «Где трусики?» — не удержался фолловер. «Вот так фигура!» не сдержался очередной юзер. «Побольше бы таких фото, глаз прям радуется!»  признался еще один подписчик Анастасии Квитко.

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