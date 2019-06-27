Где трусики? Экстремальное бикини «русской Кардашян» едва прикрыло ее формы

Фотомодель Анастасия Квитко, которую в сети прозвали «русской Кардашьян», выложила в Instagram очередной провокационный снимок. На этот раз она сфотографировалась на отдыхе в микро-бикини, несмотря на наличие которого подписчики Квитко смогли разглядеть все подробности ее фигуры.