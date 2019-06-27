Умер актер сериалов «Зачарованные» и «Сверхъестественное»

Билли Драго (настоящее имя Уильям Юджин Берроуз) начал сниматься в кино в 1979 году. Его самые известные роли – демон Барбас в "Зачарованных" и Фрэнк Нитти в "Неприкасаемых".

Также актер снимался в сериалах "Сверхъестественное", "Секретные материалы", "Детективное агентство "Лунный свет". Всего Драго сыграл в 107 картинах, а также несколько раз выступил в качестве продюсера и сценариста.