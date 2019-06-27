Чт, 27.06.2019
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Умер актер сериалов «Зачарованные» и «Сверхъестественное»

ФОТО: скриншот

Умер известный американский актер Билли Драго. Он скончался на 74-м году жизни в понедельник, 24 июня, в Лос-Анджелесе. Причина смерти пока неизвестна. Об этом The Hollywood Reporter сообщил его представитель.

Билли Драго (настоящее имя Уильям Юджин Берроуз) начал сниматься в кино в 1979 году. Его самые известные роли – демон Барбас в "Зачарованных" и Фрэнк Нитти в "Неприкасаемых".

Также актер снимался в сериалах "Сверхъестественное", "Секретные материалы", "Детективное агентство "Лунный свет". Всего Драго сыграл в 107 картинах, а также несколько раз выступил в качестве продюсера и сценариста.

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