Чт, 27.06.2019
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  • «Не 16, а все 45»: Наталья Сенчукова удивила фанатов своим школьным фото

«Не 16, а все 45»: Наталья Сенчукова удивила фанатов своим школьным фото

Наталья Сенчукова

ФОТО: Instagram

48-летняя российская певица Наталья Сенчукова поделилась архивной фотографией, сообщает Passion.ru.

«Девочки, а Вы себя помните в 16 лет? Художественное фото в Пятигорске 1986 го», — написала певица.

«Блин, сразу подумала, что эта женщина - Ваша мама»; «Красивая, но выглядите старше своих лет, сейчас выглядите молодо»; «Не 16, а все 45, если честно»; «Да Наташа, с возрастом ты всё красивее...», — обсуждают поклонники.

Наталья Сенчукова в юности

ФОТО: Instagram

Наталья сохранила и преумножила свою красоту, несмотря на то, что позволяет себе многие шалости. Так, она признавалась, что просто обожает блины и не отказывает себе в этом удовольствии. На пляже 48-летняя звезда демонстрирует тату на плоском животе и бесконечные ноги без единого намека на целлюлит.

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