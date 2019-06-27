«Не 16, а все 45»: Наталья Сенчукова удивила фанатов своим школьным фото

«Блин, сразу подумала, что эта женщина - Ваша мама»; «Красивая, но выглядите старше своих лет, сейчас выглядите молодо»; «Не 16, а все 45, если честно»; «Да Наташа, с возрастом ты всё красивее...», — обсуждают поклонники.

Наталья сохранила и преумножила свою красоту, несмотря на то, что позволяет себе многие шалости. Так, она признавалась, что просто обожает блины и не отказывает себе в этом удовольствии. На пляже 48-летняя звезда демонстрирует тату на плоском животе и бесконечные ноги без единого намека на целлюлит.